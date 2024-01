El pacto es «un solo Gobierno» pero PP pide a CC que revise su posición en Madrid

El respaldo de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, a los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso ha levantado resquemores en el PP.

Aún así, tanto desde el Ejecutivo como desde la formación popular se insiste en que las dos formaciones del pacto funcionan como un solo Gobierno y que su relación es «sólida».

El portavoz del Ejecutivo y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, aseguró este jueves que solo hay un «único Gobierno» definido por el «consenso, el diálogo y la unidad de acción».

En cambio, eludió responder a las manifestaciones del dirigente del PP, Rafael Hernando, quien indicó en sus redes sociales que «durante años, el presidente Clavijo clamó contra la práctica del sanchismo de tramitar decretos ómnibus en el Parlamento. Hoy ha salido en auxilio de Sáncheza cambio de unas monedas», en referencia al apoyo de Valido.

AGENDA uPresupuestos Canarias enviará a Madrid un texto con las principales partidas que quiere incluir en la cuentas de 2024.

uProductividad A petición del PSOE, el Gobierno se reunirá con el Grupo Socialista para intentar alcanzar un pacto por la productividad.

uRegla de gasto El Ejecutivo quiere negociar una excepción a la regla de gasto y contar con el respaldo del Parlamento.

Cabello solo apuntó existe un compromiso firmado entre el PSOE y CC que es la agenda canaria y se mantendrán negociaciones de cara a su cumplimiento «con mano tendida» e intentando evitar el clima de confrontación que se vive en el Congreso de los Diputados.

Sintonía

Desde el PP canario, su presidente Manuel Domínguez ha tenido que nadar y guardar la ropa para mantener una postura crítica con los socialistas y a la vez evitar una confrontación con su socio.

Así, y mediante un comunicado, descartó cualquier fisura en la alianza que mantiene al Gobierno y reiteró que el pacto entre CC y PP para la gobernabilidad del archipiélago «es sólido, está funcionando muy bien».

Insistió en que las dos formaciones están «coordinadas y compartimos el mismo objetivo: trabajar por Canarias, así como mejorar y asegurar el bienestar de los canarios». Como el primer día, agregó Domínguez, «existe muy buena sintonía, seguimos apostando por este Gobierno que, sin duda, es el mejor para las Islas».

Tras dejar claro que el voto de CC en apoyo de Sánchez no afecta a su relación con CC en el archipiélago, sí consideró que los nacionalistas «deberían revisar su posición en Madrid y renegociar los acuerdos suscritos para que Sánchez, que no es de fiar, no vuelva a abandonar y traicionar a las islas en asuntos tan relevantes como la inmigración».

Para Manuel Domínguez, con las cesiones a los independentistas catalanes, el Gobierno central pasa por alto la agenda canaria, una circunstancia que, en su opinión, «CC debe reconsiderar y tener muy en cuenta», apostilló.

Por otro lado, y en la agenda que el Gobierno de Canarias tiene previsto para los próximos meses, Cabello señaló que se está ultimando un documento que se remitirá a la ministra de Hacienda para empezar a negociar los presupuestos estatales de este año y que deben dar cumplimiento no solo a la agenda canaria sino al Estatuto de Autonomía y al REF.

Este documento incluirá las principales partidas que se quieren mejorar porque, señaló, la media de inversión que recibe cada canario es de 186 euros frente a los 283 del resto del Estado