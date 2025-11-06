Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja» El ministro ha compartido un vídeo para refutar las críticas del uso de dinero en efectivo en el Gobierno

Fragmentos del vídeo en el que se ve a Óscar Puente con el dinero en efectivo.

Jueves, 6 de noviembre 2025

Como si de un creador de contenido se tratara, Óscar Puente ha aprovechado su viaje a Las Palmas de Gran Canaria, donde llegó este miércoles para participar en un acto organizado por Diario del Puerto, para explicar cómo es el uso del dinero en efectivo en los ministerios. O al menos en el que él dirige, el de Transportes y Movilidad Sostenible.

Hace unas semanas, tras las noticias de pagos en efectivo en el PSOE o en el Senado, Puente declaró que en los ministerios también existía esa práctica. Ante las críticas recibidas, el ministro vallisoletano ha querido explicarlo. Y ha aprovechado el viaje a Canarias para hacerlo.

En un vídeo publicado en la tarde del miércoles en su perfil de X, Puente aparece en el asiento del avión en el que viajaba mostrando un sobre marrón rotulado «Las Palmas de Gran Canaria / 5-6 NOV / Delegación 300€».

Lo prometido es deuda. Aquí va la primera entrega de “Cómo funciona lo del dinero en efectivo en los Ministerios”. Caso práctico I. Mañana la segunda parte. https://t.co/bymt6Pnhyy pic.twitter.com/CRIFvKKNNj — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 5, 2025

«Viajamos a Las Palmas de Gran Canaria. Y lo hacemos acompañados de este sobre», explica. «El sobre lo custodia la directora de gabinete, que hace las veces de jefa de delegación, es quien emplea el dinero y quien recaba los justificantes que a la vuelta del viaje tendrá que entregar con el sobrante, si lo hubiere«.

A continuación, Puente abre el sobre y muestra los seis billetes de 50 euros que en su interior. «Dentro están los 300 euros que la Intervención no ha dado a la delegación de cuatro personas como anticipo de caja para este viaje», dice el ministro, que ha avisado de que publicará un segundo vídeo en el que dará más detalles.