Ofensiva en el Congreso para que Hacienda relaje la regla de gasto

Coalición Canaria y Nueva Canarias confirmaron este martes, durante el debate de toma en consideración de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que presentarán sendas enmiendas a la iniciativa socialista para que Hacienda flexibilice la regla de gasto a las Administraciones que cumplen con el déficit, de manera que puedan reinvertir su superávit en la mejora de los servicios públicos esenciales.

La reforma de la Ley de Estabilidad propuesta por el PSOE desde el Gobierno del Estado tiene como objetivo prioritario revertir la capacidad del Senado para vetar los objetivos de déficit y deuda pública y bloquear su aprobación, devolviendo al Congreso la última palabra, pero a lo largo del debate varios grupos parlamentarios condicionaron su apoyo a que se modifique también la regla de gasto.

En el caso de Canarias, que ha planteado en varias ocasiones la demanda de flexibilización a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como por escrito, sin obtener respuesta, la autorización para reinvertir su superávit supondría poder destinar casi 600 millones de euros más el año que viene a sanidad, educación y servicios sociales, como necesidades principales en el contexto del archipiélago.

«Lo que no puede pasar es que la nueva senda de déficit que está estipulada sea estupenda para todas las comunidades menos para Canarias, que ha cumplido y tiene superávit», señaló desde la tribuna la portavoz de Coalición Canaria en la Cámara, Ana Oramas, «lo único que pedimos es que se nos deje gastar esos recursos en mejorar la financiación los servicios básicos, porque si no se nos permite no tendremos ninguna ventaja», añadió desde su posición la política canaria.

La diputada nacionalista recalcó que la posibilidad de destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, que se pactó el año pasado con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no es una solución y por eso amplio sus exigencias desde su escaño.

«El problema de Canarias no son las inversiones sostenibles», expuso Oramas, «el problema es la financiación de los servicios esenciales, cuando además el Gobierno del PSOE está tomando acuerdos en Consejo de Ministros a costa de los presupuestos de las comunidades autónomas y sin cambiar el sistema de financiación», añadió.

En la misma línea planteó su intervención el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien reclamó que al tiempo que se reforma la ley para quitar al Senado la potestad de bloquear los objetivos de estabilidad se resuelva la demanda de Canarias -también planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- de que las autonomías y corporaciones locales que se hayan ajustado a los techos de déficit y deuda puedan destinar «la fortuna que tienen acumulada en los bancos a atender sus necesidades prioritarias».