NC se volverá a inscribir en el registro de partidos en septiembre El secretario de Organización, Carmelo Ramírez, señala que «por un fallo administrativo no se puede excluir a una formación de este listado

A principios del próximo mes de septiembre, Nueva Canarias hará las gestiones necesarias para reinscribirse en el registro de partidos del Ministerio de Interior utilizando el mismo nombre, después de ser excluido de este listado en julio de 2021, expediente que concluyó con una sentencia judicial en el mismo sentido.

Así lo aseguró ayer el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, quien indicó que «siempre podremos constituir un partido nuevo», pero su opción ahora es mantener el mismo nombre porque en este momento ya cumplen con todos los requisitos.

Mantuvo que las causas para la apertura del expediente administrativo fueron no cumplimentar las obligaciones de carácter administrativo -como retrasos en las cuentas y la adaptación de los estatutos- «y ya han sido presentados».

A su juicio, por «un fallo administrativo no se puede excluir una organización política del registro» y esta será la circunstancia que hagan valer para volver a inscribirse en el nuevo listado, indicó Ramírez antes de participar en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno.

En paralelo, han solicitado el expediente judicial -al que tendrán acceso el próximo mes- para interponer una demanda judicial «porque hay una sentencia que termina con la extinción del partido del registro, no su ilegalización judicial», puntualizó.

«Nueva Canarias existe»

Explicó que, desde que Nueva Canarias tuvo conocimiento de que había sido excluida del registro de organizaciones políticas «por no tener funcionamiento», han estado recopilando información orgánica que acredita que en los últimos cinco años ha habido actividad.

Así, citó la celebración de dos congresos, la representación institucional o que se han presentado en todas las campañas electorales. Por tanto, «sí que existe Nueva Canarias». Además, apunta, el Ministerio de Interior les ha venido aportando la subvención hasta hace un mes.

Una vez presentados estos datos, no duda de que no habrá problemas para reingresar en el registro de partido.

Cuentas

Indicó asimismo que las cuentas están «practicamente» presentadas, puesto que ya están ultimadas las correspondientes a las anualidades de 2018 y 2019, mientras que las de 2020 se presentarán esta misma semana adaptándolas a la nueva contabilidad.

Agregó el secretario de Organización que el fundamento de la sentencia y del expediente abierto no fue la no presentación de las cuentas, sino la no adaptación de los estatutos del partido, algo que sí se hizo una vez celebrados los congresos de 2017 y 2022.

En cambio, sí reconoció que hubo «un despiste interno» con las cuentas porque ha habido cinco procesos electorales y se dio prioridad a estas cuentas «que sí han sido presentadas y aceptadas».

En cualquier caso, insistió en que no llegó la notificación «ni nos enteramos de la apertura del expediente judicial, que es lo que termina en la sentencia».

Entiende Carmelo Ramírez que está «garantizado» que se puedan presentar a las próximas elecciones con el mismo nombre, ya que se concurrieron como coalición electoral.