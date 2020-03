loreto gutiérrez / madrid

— Usted acompañó al presidente Sánchez en febrero a la reunión con Torra en Barcelona y forma parte de la mesa de diálogo. Partiendo de posiciones tan alejadas como las que dieron lugar a la aplicación del 155, ¿hay alguna posibilidad real de restañar heridas y encontrar una vía de reencuentro con Cataluña?

— Es el único camino posible. Llevamos demasiados años de fractura social y política, de desencuentros, en los que, como dijo el presidente Sánchez cuando compareció en el Palau de la Generalitat, que me pareció de una trascendencia histórica, nadie ha ganado porque todos hemos perdido. Y frente al inmovilismo que ha practicado durante décadas el anterior Gobierno del Partido Popular era necesario intentar buscar vías de entendimiento, con la ley como condición y el diálogo como camino. Partimos desde posiciones bien distantes, muy alejadas, pero ello no impide sentarnos, escucharnos e intentar llegar a acuerdos que permitan lograr lo que nos importa y nos interesa, que es salir de este bloqueo y sobre todo, contribuir desde el Gobierno de España a mejorar la vida de la gente también en Cataluña. Tenemos la sensación de estar contribuyendo a intentar romper la situación de bloqueo y llegar a un buen puerto, que hace falta y mucho.

— Traición, rendición, chantaje... La oposición usa el diálogo con Cataluña como ariete para atacar al Gobierno, al que resta legitimidad y acusa de arrodillarse ante quienes quieren romper España. ¿Esperaba una reacción tan dura?

— Es una reacción que se debe a que no están ubicados en la oposición, no asumen la situación en la que les ha colocado la ciudadanía. Las palabras no solo dicen, también hacen, y esas palabras llenas de rencor y de ira no nos han conducido a nada, o mejor dicho, han conducido a una fractura insoportable. El Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias nos dice que son los poderes públicos quienes tienen la obligación de dialogar, y es lo que estamos haciendo.

— Hay quien interpreta que poner en la declaración conjunta que cualquier posible acuerdo se hará «en el marco de la seguridad jurídica» es una forma de orillar la Constitución.

— Pero si decimos que la ley es la condición, ¿cuál es la ley que impera en este país? Es que no hay otra, está claro que estamos hablando de la Constitución. Mire, el otro día en la mesa de diálogo se rompieron diez años de incomunicación. Y tener que recurrir a explicar lo obvio significa que la anormalidad ha sido lo que ha guiado la articulación territorial. Cuando hablamos de cooperación territorial estamos hablando de cohesión social como base para el entendimiento. Y a nosotros nos compele, a mí como ministra y a este Gobierno, buscar un mínimo común de entendimiento que necesita este país. La gente no quiere más crispación, lo que quiere es que los Gobiernos dialoguen y se entiendan, lo que nos exige como responsables públicos es que seamos capaces de poner sobre la mesa propuestas que en definitiva, mejoren su vida. Pedro Sánchez cuando fue a Cataluña puso sobre la mesa 44 puntos de reivindicaciones históricas de anteriores presidentes de la Generalitat que son aspectos concretos, tangibles, que van a mejorar la vida de la gente en Cataluña. Porque de eso trata la cooperación.

— ¿La exigencia de un referéndum de autodeterminación no es entonces, como dice Puigdemont, «el elefante en la habitación» del que tarde o temprano se va a tener que hablar?

— Se puede hablar de todo aunque no tengamos una posición compartida. A este Gobierno hablar no le hace daño porque está convencido de cuál es el camino. La Constitución es tan amplia que caben incluso aquellos que la denuestan, esa es su grandeza. Y ese es el sustrato y la base de la convivencia, del vínculo social en este país, el consenso constitucional que alcanzamos en el año 78. Y como estamos tan convencidos de ello, estamos en el camino de escuchar otras posiciones y de buscar un acuerdo en el que podamos encontrarnos. ¿Va ser fácil? No, no lo va a ser. Va a ser un camino largo y difícil también, pero es el único posible. Lo que no cabe en este Gobierno es la resignación.

— No se puede desvincular el diálogo con Cataluña de la negociación de los presupuestos estatales, porque el Gobierno descarta llevar el proyecto de ley a las Cortes hasta que tenga los apoyos para aprobarlo y eso pasa por la abstención de ERC.

— Bueno, hay unos acuerdos de fuerzas políticas parlamentarias que sustentan el Gobierno de coalición y apoyos externos. Pero, ¿es que alguien entiende que un país pueda estar sin presupuestos tanto tiempo? Hay comunidades autónomas y colectivos sociales de toda índole que legítimamente tienen reivindicaciones que hacer. ¿Cómo las llevamos a término sin unos presupuestos que pongan negro sobre blanco la planificación político-económica del país? Ya hemos empezado el camino, ya hemos aprobado la senda de estabilidad y por cierto, se ha aprobado bien, tanto en el Congreso como en el Senado, con más apoyos que en la investidura. Eso es un dato relevante, porque es una necesidad imperiosa tener Presupuestos Generales del Estado cuanto antes y ese el propósito por el que trabaja este Gobierno.

— Usted adelantó en su toma de posesión la voluntad de prestar la misma atención a todas las autonomías. ¿Hacia qué modelo autonómico quiere avanzar este Gobierno?

— En el que ya tenemos. El Estado de las Autonomías del 78 es uno de los mayores logros de este país, porque refleja la pluralidad territorial, las distintas sensibilidades y además recoge un amplio margen competencial distribuido entre Gobierno de España y las comunidades autónomas que ha mejorado la vida de la gente. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Ahora bien, igual que digo esto también digo que el Estado autonómico se construye día a día y que tenemos que ser capaces de cuidarlo y mimarlo. Me gusta utilizar estos términos porque da cotidianidad a lo que hacemos con algo tan importante como es el desarrollo autonómico de cada una de las comunidades, porque al final la política la hacemos las personas. ¿Puede haber más desarrollo autonómico? Sí. Están los estatutos de autonomía, muchos de los cuales hay que desarrollar. Por ejemplo con el País Vasco, donde hemos llegado a un diálogo auténtico y sincero.

— ¿La cesión al País Vasco de la gestión económica de la Seguridad Social va a suponer la ruptura de la caja única como advierten algunas fuerzas políticas?

— La caja única no se va a romper. Al contrario, a este Gobierno lo que le ocupa es garantizar la sostenibilidad de las pensiones y el consenso del Pacto de Toledo. En ese marco, donde intervienen todas las fuerzas con representación parlamentaria es donde tenemos que buscar el camino para garantizar la sostenibilidad de todos los pensionistas, estén donde estén, ya sea en La Gomera, en Vitoria o en Ferrol. Lo que acordamos con el Gobierno del País Vasco es iniciar los estudios a partir de junio de 2021 para dar tiempo a la comisión del Pacto de Toledo a encontrar ese consenso y estudiar las posibilidades en relación a la gestión económica. Por cierto, sorprende que las mismas fuerzas políticas que ahora se rasgan las vestiduras hayan apoyado con su voto favorable otros estatutos de autonomía que van más allá del Estatuto de Guernica. Se olvidan de la coherencia. Lo que digo es, vayamos al Pacto de Toledo, ese es el marco, y a partir de ahí en junio del 2021 nos sentaremos a hablar.

— La reforma del sistema de financiación autonómica es una prioridad, pero no parece haber condiciones para el consenso. ¿Ve posible aprobarla en esta legislatura?

— Es uno de los retos que tenemos por delante, porque es una cuestión compartida por todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean. Es verdad que a veces se anteponen intereses partidarios por encima de los intereses de país. Debemos buscar entre todos, más allá del partido político al que cada uno representa, cuáles son los intereses comunes y si este, no cabe duda, es uno de ellos, tendremos que ser capaces de generar los consensos necesarios. Hasta ahora no ha sido posible, intentémoslo y hagamos que lo sea.

— Algunas comunidades se sienten desplazadas respecto a la atención que se le presta a Cataluña y se quejan de falta de espacio para debatir sus problemas. ¿Se mantiene el propósito de convocar la Conferencia de Presidentes antes de final de año? ¿Tendrá periodicidad anual?

— En la cooperación territorial hay dos vectores, uno es la relación bilateral y otra la multilateral. No hay ninguna duda, la Conferencia de Presidentes es la piedra angular de las relaciones multilaterales, donde tienen que llevarse los grandes asuntos de país. Y desde luego mi intención es convocarla antes de que acabe este año y darle carácter anual. Y que estén los presidentes y presidentas de todas las comunidades autónomas, sin ausencias, ese es mi deseo.

— Su primera actuación como ministra fue aprobar el incremento del sueldo de los funcionarios. Ha anunciado su intención de impulsar y aprobar una ley de reforma de la función pública en esta legislatura. ¿Cuáles serán las líneas básicas?

— En los últimos años las plantillas de empleados públicos han estado congeladas como consecuencia de la crisis económica, abiertas solamente de forma muy restrictiva para determinados colectivos. A partir del año 2018 es cuando se produce un incremento importante en la oferta de empleo público, sobre todo en el año 2019 en el que se ofertaron 33.000 plazas. Es verdad que aun así el saldo sigue siendo negativo. Tenemos una plantilla en torno a dos millones y medio de empleados públicos en el conjunto de todas las administraciones del país, y especialmente en la Administración General del Estado el promedio de edad está en torno a los 52 años, una plantilla envejecida. Por tanto el objetivo debe ser reforzar el papel de los empleados públicos, que son el soporte, la columna vertebral y el cuerpo del Gobierno como Administración pública. Los acuerdos con las organizaciones sindicales son básicos también. Además el tercer plan de igualdad ya lo hemos iniciado esta semana y el Gobierno abierto es asimismo parte fundamental.

— ¿Cómo se viven en el Consejo de Ministros las diferencias con Unidas Podemos, que se han evidenciado de manera pública con la ley de Libertad Sexual, incluidas acusaciones de machismo?

— Yo las vivo con mucha naturalidad porque son fruto de un Gobierno dinámico, de un Gobierno que está en acción y quiere dar respuesta a los problemas de este país y los quiere acometer cuanto antes. Es un síntoma de viveza, de dinamismo y de ganas de hacer cosas. La ley de Libertad Sexual era necesaria, había que hacerla y así lo decidió todo el Gobierno. Todos los miembros de este Gobierno somos muy feministas y estamos muy orgullosos de serlo. Nosotros en el 39 Congreso del PSOE ya nos definimos como un partido feminista. Aprender, mucho, pero lecciones, ninguna.