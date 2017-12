«No nos van a callar si se nos agrede»

—Acaba el año con el Cabildo aprobando el presupuesto mayor en la historia de la institución. ¿Eso significa que tenemos un Cabildo que hasta la fecha había ahorrado demasiado o un Cabildo que de verdad quiere que se note que es uno de los pilares de la economía grancanaria?

—El tener un presupuesto de 854 millones no significa que el Cabildo gaste poco, sino que recibe más de los fondos de otras administraciones (europeos, estatales, de la Comunidad autónoma...) No tiene que ver con que no gastemos, porque el Cabildo tiene capacidad de endeudamiento y más de 400 millones en los bancos que ya nos hubiese gustado incorporarlos a los presupuestos, pero no podemos pasarnos del techo de gasto que establece la Ley Montoro. Me enfada muchísimo cuando el PP dice que tenemos recursos ociosos. Pues como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otros ayuntamientos que están en la misma situación... 25.000 millones de euros tienen en esa situación las administraciones locales en España en estos momentos por esa ley. Lo que nosotros planteamos es que el Cabildo tiene que ser, sumando esfuerzos con los municipios, el motor económico de la isla, el aglutinador de los esfuerzos institucionales y también debemos dar la mano a la sociedad civil para recuperar el papel preponderante y de liderazgo que siempre ha tenido esta isla en la economía del archipiélago.

—¿De verdad Gran Canaria es la isla que lidera ahora la economía canaria?

—Los indicadores están ahí y son muy positivos. En turismo, lideramos el crecimiento; hemos aumentado la conectividad aérea, con conexiones con 142 aeropuertos de 25 países diferentes; muy por encima de la media de Canarias en la evolución de cruceros; aumenta el gasto del turismo y también las pernoctaciones; estamos aumentando la fidelización de quien viene, con porcentajes altísimos de turistas que repiten y que captan a otros visitantes... pero no solo en turismo. Ha aumentado la confianza empresarial; la subida de importaciones y exportaciones es mayor en esta isla; lo mismo con el aumento en transacciones inmobiliarias; 30.000 nuevos afiliados en estos dos últimos años a la Seguridad Social; un 8% más de población ocupada; 565 nuevas empresas en los dos últimos años... Por todo ello Gran Canaria está muy bien situada.

—Pero eso no llega a toda la sociedad.

—Los presupuestos del Cabildo están orientados a resolver ese problema. Es verdad que hay un sector de la sociedad a la que no llega esa mejoría de los indicadores, y por lo tanto hablamos siempre de frenar la temporalidad, acabar con la precariedad y mejorar los salarios. Es uno de los retos pendientes, como dice Adela Cortina, no hay economía sana sin sociedad sana.

—¿Esos números que ha citado no sirven en gran medida para desmontar el discurso de que hay un trato injusto por parte del Gobierno de Canarias? Lo digo porque si todo va tan bien...

—No, no. Todo lo contrario. Nos reafirma...

—Pero si la isla va tan bien, ¿necesitará menos del Gobierno canario?

—No. Al contrario. La isla va muy bien y necesita muchísimo más. En otras cosas, porque en esta isla y en Tenerife, en las dos islas mayores, hay grandes bolsas de paro y pobreza, por eso seguimos necesitando mucho más. Y hay que generar más economía productiva, diversificando los sectores, y eso se hace potenciando la economía. Lo que no es posible es que se trate injustamente a una isla porque los indicadores sean favorables. Eso no da barra libre para un trato injusto.

—¿En su carta a los Reyes Magos está llevarse mejor con el Gobierno de Canarias?

—Yo lo he dicho siempre: no tengo ningún problema con el Gobierno de Canarias. De hecho tengo una relación muy buena con la mayoría de consejeros. Pero no nos van a callar si entendamos que se nos agrede, que se nos discrimina. Nunca lo conseguirán. Por ejemplo: creemos que ha sido injusto en la distribución de inversiones y lo denunciamos. ¿Eso significa llevarse mal con el Gobierno? No. Solo significa pedirle al Gobierno que no nos discrimine. Y eso es compatible con toda la colaboración institucional para sacar adelante a Canarias. No somos insularistas, son otros los que practican el insularismo. Denostamos el insularismo pero no vamos a permitir que se nos calle.

—Repasando el año, ¿se queda con la sensación de que pudo usted haber hecho algo más para evitar la salida de Podemos del grupo de gobierno?

—No solo no pude haber hecho algo más, porque fue una decisión firme de Podemos, sino que, visto ahora, no tendría que haber hecho los esfuerzos que hice para evitarlo. Porque desde el principio hubo una intención clara de torpedear la acción del gobierno desde dentro, porque utilizaban al conjunto del gobierno para una lucha interna contra dos consejeros. No me arrepiento de la decisión que tomé forzado por la decisión que ellos adoptaron.

—¿La mayor satisfacción de este año como presidente del Cabildo?

—La solidaridad del pueblo grancanario cuando se produjo el incendio. De verdad que fue emocionante ver cómo empresas, familias, todo el mundo se volcó para ofrecer ayuda. Después creo que hemos conseguido situar el Plan Transforma como un proyecto contundente de inversiones para Gran Canaria, para su desarrollo futuro, para situar nuestro modelo de isla. Ahora hay en proceso de ejecución, adjudicación, redacción de proyectos y para ejecutar los 456 millones de inversión. Eso no se ha hecho nunca en la historia de la isla. Más de 2.000 obras por toda Gran Canaria... Estamos hablando de destinar al riego el 100% de las aguas depuradas, 18 millones para llevar las renovables a la depuración y la desalación para abaratar los precios, de 17 millones para carreteras, de un plan de choque en los polígonos industriales, de la puesta en marcha del proyecto de Chira-Soria, 11 millones para rehabilitación turística, 50 millones para depuración de aguas, la apuesta por la industria audiovisual, potenciar Infecar... ése es nuestro modelo de isla. Desarrollo social y desarrollo económico, desarrollo sostenible centrado en un modelo de ecoisla, ecosocial.

—¿Pero no puede ser un modelo muy intervencionista, replicando quizás el modelo de otras islas, con cabildos con mucho peso en la economía insular pero que acaban muy endeudados?

—No. Este Cabildo está saneado. No tenemos ningún problema con eso. Todo lo contrario: nos parece que poniendo dinero público en el mercado, y hay referencias históricas de ello, ayudamos al desarrollo. Y eso lo hacemos de la mano de la sociedad civil. No estamos creando grandes órganos, grandes institutos para administrar recursos; estamos poniendo dinero para que las empresas locales hagan obra pública y mejoren equipamientos.

—Acaba de decir «de la mano de la sociedad civil» pero cuando de esa sociedad, de los empresarios, llegan proyectos que no reciben el plácet del Cabildo, ¿cómo se explican esas pegas? Un ejemplo concreto: el aire propanado, lo que se conoce como gas ciudad.

—No hemos vetado nada. Es lo que dijo un periódico en un titular, pero es curioso porque en el titular decía que se vetaba y luego en la información se explicaba que había un informe del Cabildo que decía que el proyecto no era compatible con el Plan de Ordenación, un informe que es preceptivo pero no vinculante. Era una burda manipulación de la realidad. No vetamos, sino que tenemos una opinión, que coincide con ayuntamientos como, por ejemplo, La Laguna, Telde o Agüimes. Nos parece que se trata de generar en Gran Canaria una situación de incertidumbre sobre el futuro energético de la isla y, de otra parte, supondría poner la isla patas arriba simplemente porque se obtienen subvenciones millonarias del exterior. Y sucede como con el gas. Para que el ciudadano lo tenga claro: no hay un estudio que diga cuántos ciudadanos quieren poner cocinas de gas en sus viviendas, sino que primero hago las obras, abro las carreteras, aceras, etcétera, para después decir ‘¿a ver quién quiere comprarme el gas?’. Y además no es más barato. Supone volver en el siglo XXI a un modelo arcaico, cuando Noruega está diciendo que se acabó el suministro de gas ciudad en su país... ¡y nosotros queremos ahora implantar el gas ciudad! ¿Quieren que nos abran nuestros edificios, nuestras casas, para que nos metan las mangueras de gas? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Hay algún estudio que avale eso? Nuestro planteamiento es ese.

—¿Pero no supone un ahorro para la industria o el turismo?

—Falso también. Que se lo pregunten a algún hotel de Gran Canaria que ha pasado del gas a la biomasa y le va estupendamente bien. O que le pregunten a los empresarios del Goro o de Arinaga, que han dicho que no quieren el gas.