Niegan discriminación en los traslados marítimos de migrantes La naviera Fred. Olsen asegura que se sigue un estricto protocolo en la ruta El Hierro-Tenerife

Captura de pantalla de la foto de IG de un traslado en barco de migrantes desde El Hierro a Tenerife.

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:56 | Actualizado 11:53h. Compartir

La abogada canaria y activista Loueila Sid Ahmed Ndiaye ha denunciado públicamente en redes sociales un supuesto trato discriminatorio por parte de la naviera Fred. Olden en el traslado de migrantes.

Como ejemplo pone la ruta El Hierro-Tenerife, en la que un grupo numeroso de personas es conducido hasta el barco por la zona de carga hasta sus asientos, cubiertos con plásticos.

Sin embargo, desde la compañía de transporte marítimo se asegura que en ningún caso hay discriminación, y sí un protocolo aprobado y convenido.

«En coordinación con Cruz Roja, Guardia Civil y la autoridad competente, se han establecido las siguientes condiciones de atención durante estos traslados».

El operativo se desarrolla de acuerdo a: El embarque antes de la inicio de la operativa, para que puedan acceder a bordo y descansar en un entorno climatizado.

La adaptación del embarque y desembarque, evitando que permanezcan en el muelle durante largos periodos.

La reserva de una zona específica del barco que permite su adecuada atención y acompañamiento por parte de los equipos de Cruz Roja y Guardia Civil.

El acceso a baños exclusivos para garantizar privacidad.

La tripulación permanece a disposición del grupo y mantiene contacto continuo con la persona responsable, así como con los equipos que lo acompañan (Cruz Roja y Guardia Civil), siguiendo el protocolo de coordinación

«Estas medidas han sido valoradas positivamente por los equipos de Cruz Roja y Guardia Civil, que participan en la coordinación del dispositivo. Nuestro objetivo es asegurar siempre un traslado ágil, seguro y respetuoso para todas las personas a bordo. Así como garantizar una operativa segura, ordenada y acompañada».

En cuanto al embarque y desembarque por la zona de vehículos, «es una práctica habitual en nuestra operativa cuando se trata de grupos numerosos o de pasajeros que requieren un acceso más ágil y accesible».

Además, según Fred. Olsen, «este procedimiento permite realizar la operación de forma más cómoda, rápida y segura, evitando esperas y facilitando que el grupo permanezca acompañado en todo momento por el personal necesario. Es importante señalar que no acceden por la vía destinada a los vehículos, sino por las rampas de accesibilidad para peatones habilitadas en esa zona, siempre bajo la supervisión del personal de a bordo».

En cuanto a la colocación de plásticos en las butacas, «se trata de un protocolo higiénico-sanitario que se aplica desde hace años en el sector marítimo cuando se trasladan personas que han sido rescatadas recientemente del mar. Este procedimiento se realiza con independencia del origen o circunstancia de los pasajeros y forma parte de la operativa especial consensuada con Cruz Roja y la autoridad competente».