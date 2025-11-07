El negocio de los test se selló con Ábalos y Koldo en Gran Canaria

El acuerdo entre el Gobierno canario y Eurofins Megalab, con Víctor de Aldama y sus socios actuando en representación de la misma, se ultimó aprovechando un viaje del entonces ministro y su asesor a Gran Canaria

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:09 | Actualizado 07:18h. Comenta Compartir

Eurofins Megalab facturó 5,3 millones de euros en Canarias a través de tres contratos con el Servicio Canario de la Salud (SCS) firmados entre finales de 2020 y 2021. El acuerdo con esa empresa de laboratorios para realizar los test de covid-19 a viajeros en puertos y aeropuertos con destino en Canarias y salida desde la península se alcanzó en una reunión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de noviembre de 2020, el mismo día en que se encontraban de viaje en la isla el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

En cuanto terminó la reunión entre Ignacio Díaz y Javier Serrano, ambos en representación de Eurofins, y el Gobierno de Canarias, el empresario Víctor de Aldama fue informado del desarrollo del mismo. El balance de los participantes fue muy favorable, según los mensajes que se cruzaron y que están en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional y centrado en los contactos de la presunta trama de corrupción con el entonces presidente canario y hoy ministro Ángel Víctor Torres. Según los mensajes captados por la Guardia Civil, Koldo apremió a los representantes de Eurofins a «firmar el acuerdo». «Lo tienes a huevo», agregó el asesor.

Conviene tener presente, y así lo subraya la UCO en varios pasajes de su informe, que en ese periodo Koldo García estaba a sueldo de Víctor de Aldama, que le abonaba 10.000 euros mensuales a cambio, presuntamente, de conseguirle contratos con administraciones públicas -preferentemente, el Estado y los gobiernos canario y balear-.

Cena y reunión el día después

La UCO recoge en su dossier que el 19 de noviembre de 2020 Koldo García cenó en el restaurante Segundo Muelle de la capital grancanaria con Ignacio Díaz, un encuentro previo a la cita que este tenía un día después con el Gobierno de Canarias para presentarle el dispositivo preparado para la realización de test con vistas a los vuelos con la península. El dispositivo ideado ya se estaba preparando para Baleares, pues los dos archipiélagos batallaban por recuperar la conectividad tras el parón de su economía por la pandemia. El Ejecutivo canario quería, como así señaló, facilitar el retorno por navidad de los canarios que estaban en la península para que pudieran estar con sus familias en esas fechas.

Torres se vio con Ábalos la noche del 19 de noviembre de 2020 y el día después en el Puerto, pero no fue a la reunión de Eurofins con el SCS

Una hora después de la reunión, Koldo le escribió a Ignacio Díaz que el 20 de noviembre «se jugaban mucho» -según escribe la UCO- y que era mejor «descansar».

A primera hora del día 20, Ignacio Díaz le mandó al asesor ministerial una captura de pantalla sobre datos estadíticos de tráfico y flujo de pasajeros en los aeropuertos canarios, intercambiando comentarios sobre los llamativos resultados de Tenerife y Lanzarote. Esa mañana, Ignacio Díaz envió a Conrado Domínguez un documento sobre la presentación de los test para Baleares.

El 23 de noviembre, Ignacio Díaz le traslada a Conrado Domínguez que ya tiene «todo lo que comentamos el otro día» -en referencia, intuye la UCO, al encuentro del día 20. Horas después, Ignacio Díaz le mandó a Conrado Domínguez un audio donde, según lo hablado en la reunión presencial, le detallaba los importes del contrato y los tipos de prueba PCR y de antígenos que podían hacer. El director del SCS quedó en llamarle el día después.

A mediados de diciembre Eurofins Megalab ya estaba haciendo las pruebas para viajeros en vuelos nacionales pero el primer contrato se firmó con posterioridad al inicio del servicio, todo ello rodeado de un cúmulo de irregularidades que resulta llamativo para los investigadores. De hecho, los pagos se retrasaron por eso y desde Eurofins Megalab se le llegó a pedir a Conrado que adelantase parcialmente los abonos porque tenían problemas de tesorería.

Ampliar El asesor. Koldo García (en la imagen circular) formó parte de la delegación de Ábalos y también fue a la visita al Puerto. Arcadio Suárez

De Gran Canaria a Tenerife

¿Pero qué hacía Koldo García en la capital grancanaria ese 20 de noviembre y por qué ese restaurante? El asesor estaba acompañando al ministro Ábalos, que un día después realizó una visita acompañado de Ángel Víctor Torres y el también ministro José Luis Escrivá al centro de control del Puerto de La Luz y Las Palmas. Ábalos y quienes le acompañaban se alojaron en el hotel Santa Catalina, a solo cincuenta metros del citado restaurante.

Según la UCO, al citado encuentro pudo haber asistido el presidente Torres, extremo este que ha sido desmentido desde el entorno del hoy ministro. Sí hubo un encuentro entre Torres y otros políticos grancanarios, pero para aspectos relacionados con los Presupuestos del Estado. En la presentación de Eurofins Megalab estuvo Conrado Domínguez, que para esa fecha ya era el interlocutor con la compañía en calidad de director del Servicio Canario de Salud. De hecho, en diciembre, a medida que se acercaba la fecha de implantación del sistema de test, Conrado Domínguez creó, según la UCO, un grupo de Whatsapp llamado 'Pruebas Gobcan' en el que incluyó a Ignacio Díaz y a Rubén Díaz, siendo este último trabajador del SCS que estaba bajo las órdenes del propio Conrado Domínguez.

La visita a Gran Canaria del exministro Ábalos, y su asesor, Koldo García, principales investigados por la presunta trama corrupta en torno al empresario y comisionista en la venta de mascarillas, Víctor de Aldama, se enmarcó en el contexto del grave problema que atravesaba Canarias con la migración. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, también acompañó a la delegación en su visita al Puerto.

Entonces, cientos de migrantes se encontraban alojados en hoteles vacíos por la pandemia en pleno cero turístico y Canarias se había convertido en punto de llegada sin posibilidad de derivaciones debido al covid. Además, más de 1.300 personas se encontraban hacinadas en el puerto de Arguineguín, conocido por el muelle de la vergüenza. Aquel día, Escrivá anunció la instalación de casetas con capacidad para 7.000 personas en el exterior de las sedes militares cedidas por Defensa y en el Colegio Léon, además de en una nave cedida por Bankia para así de dejar libres 17 hoteles y dar atención a los migrantes acogidos en las islas. Esta solución exprés tuvo un coste de 43 millones de euros.

La visita de representantes del Estado era esperada tras semanas de una situación insostenible de hacinamiento de cientos de migrantes en los puertos canarios y la sensación de abandono por parte de la ciudadanía isleña, que entendía que el Gobierno de España había dejado sola a las islas, convertidas en 'otra Lampedusa'. El propio Ángel Víctor Torres expresó ante Ábalos y Escrivá su malestar por el abandono del Estado: «Canarias se revira, se rebela y se niega rotundamente a acoger toda la inmigración que llega a la islas».

Ábalos no hizo declaraciones durante su visita al puerto de Las Palmas. Su asesor, Koldo García, aparece en las imágenes tomadas aquel día en la retaguardia, en la sombra. Al día siguiente viajó a Tenerife, donde lanzó un mensaje de tranquilidad a Canarias y aseguró que «no estaban solas» frente al fenómeno migratorio. El entonces ministro visitó las obras de ampliación del aeropuerto de Tenerife Sur.

La estancia de Ábalos y su séquito en Tenerife estuvo rodeada de polémica al publicar el periódico 'Abc' pocos después que se alojaron en un hotel de gran lujo en el sur de la isla y que Koldo García hizo algunos pagos en metálico con billetes de elevada cuantía que llevaba en sobres en una mochila. Ábalos hizo pocos días después declaraciones públicas negando toda irregularidad.