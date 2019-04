NC se erige como el "remedio" a un gobierno de Clavijo que se 'arrastra" por los juzgados

El presidente de NC hizo hincapié en que ambos son "necesarios para defender Canarias en Madrid y para que no desaparezcan las conquistas y los logros históricos" conseguidos por este partido político con los acuerdos presupuestarios estatales de 2017 y 2018 (75% de bonificación en los billetes de avión y de barco interinuslar y con el resto del Estado además del desbloqueo del nuevo Estatuto de Autonomía y del REF, entre otros).

Para Pedro Quevedo , el próximo 28 de abril "lo que nos jugamos es una voz independiente de obediencia canaria en Madrid". El diputado y candidato a la reelección avisó que los "vitales e históricos" logros conseguidos en sus negociaciones, para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "pueden ser incumplidos y podemos retroceder" en derechos. La manera de evitar este negativo escenario, apeló, el voto "útil progresista y de izquierdas" de NC que es un voto "canario que no se doblega ante nadie".

El 28 de abril, prosiguió, en Canarias "no se vota" a Pedro Sánchez del PSOE, Pablo Iglesias de Unidas Podemos, Pablo Casado del PP o Albert Rivera de Ciudadanos, sino a las "voces de esta tierra que hemos cumplido y que vamos a Madrid a defender esta tierra".

María José López instó al auditorio a trabajar, en estos dos meses de campaña, por "nuestra gente y por nuestro futuro" porque, en Madrid, avisó, deciden sobre "nuestras vidas políticos que no saben ubicar a las islas en el mapa, que no saben que es una Región Ultraperiférica (RUP) y que no entienden la adversidad que supone vivir en un archipiélago".

Previamente el presidente del Cabildo de Gran Canaria y cabeza de lista a la misma Institución, Antonio Morales, apeló a los versos del poeta gomero, Pedro García Cabrera, que murió en Tenerife y cantó a todas las islas. "Es así como tenemos que vertebrar esta Canarias, construir desde todos los territorios insulares, desde la cohesión y el equilibrio", dijo Morales.

Valores como la regeneración política y mensajes y apelaciones al proyecto alternativo e integral de NC para Canarias fueron también expuestos por el resto de los candidatos provenientes de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

El principal acto celebrado por los nacionalistas progresistas para presentar a sus números uno reservó un espacio para el reconocimiento a la labor de destacados dirigentes como el concejal de La Aldea, José Miguel Rodríguez, que deja una trayectoria política e institucional que comenzó como edil de UPC en 1979.

También hubo un espacio para el recuerdo de simbólicos dirigentes, algunos desaparecidos como el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Camilo Sánchez; otros en activo como el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, y algunos otros que dejaron paso a las nuevas generaciones como los exalcaldes de Telde y Santa Lucía, Paco Santiago y Silverio Matos, respectivamente.