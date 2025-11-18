Montero dice que flexibilizará la regla de gasto pero Asián teme que no se llegue a tiempo Las islas se abstienen en la votación de la senda de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal porque «no nos afecta», dice la consejera de Hacienda

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, salió este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) mostrando de nuevo su preocupación por la necesidad de que se flexibilice la regla del gasto. «Estamos muy preocupados por la regla del gasto y porque no se ponga en nuestro ordenamiento la flexibilidad que hay en el ordenamiento europeo», dijo Asián a la salida de la reunión celebrada en Madrid.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, explicó que se van a aprobar dos decretos para transponer el ordenamiento jurídico europeo, que es más flexible desde abril de 2024. Asián matizó que el Gobierno de España sí se ha acogido a esta flexibilidad, pero para que lo hagan las comunidades autónomas y las corporaciones locales el Ejecutivo debe transponer la normativa. Para hacerlo, España tiene hasta el próximo 31 de diciembre.

LA CIFRA 7.045 millones de euros es la cantidad a la que ascienden las entregas a cuenta a Canarias, mientras que la previsión de liquidación es de 1.125 millones de euros, según explicó la Consejería de Hacienda. La responsable del área espera que estén ya disponibles en enero.

«Esperamos que se pueda hacer». Pero Asián expresó sus dudas sobre si, siendo la Ley de Estabilidad una ley orgánica, aprobar dos decretos «será fórmula suficiente como para introducir las novedades del ordenamiento jurídico europeo». Además, la consejera de Hacienda cree que hay poco tiempo. «La fecha de transposición termina el 31 de diciembre del 25. Estamos en avanzado noviembre; parece que estamos un poco retrasados en esa incorporación y eso sí sería muy beneficioso para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales».

Respecto a la senda de estabilidad presupuestaria, Asián señaló que las islas se habían abstenido en la votación, puesto que «no nos afecta».

Matilde Asián explicó que «lo que sí se pone de manifiesto es una incongruencia entre el 7,7% que suben los ingresos de las entregas a cuenta del sistema de financiación, porque los contribuyentes han pagado más en los impuestos, con la regla de gasto y con la cifra de déficit fijada en el -0,1% del PIB para el período entre 2026 y 2028, como así también lo ha puesto de manifiesto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal».

Con todo, continuó la consejera, «esta cifra llega tarde» para Canarias, puesto que la Comunidad ya ha elaborado sus presupuestos del año 2026. «Si usted me pone que solo puedo gastar el 3,5% por encima del gasto computable del año anterior, bueno, pues la cifra de déficit no me va a afectar mucho. Entonces nosotros nos hemos abstenido porque no nos afecta y llega tarde», resumió Matilde Asián.

Según recoge la agencia Efe, en el CPFF las regiones gobernadas por el PP se han opuesto a que la meta de déficit autonómico sea del 0,1% del PIB en los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que da un margen de gasto adicional de 5.485 millones de euros en todo el período. Aun así, la senda de estabilidad será aprobada este martes en el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, donde podría tener dificultades para salir adelante ante la oposición de PP, Vox y Junts, ya que se tumbó el pasado año estos mismos objetivos.

Entregas a cuenta

También se dieron a conocer los importes provisionales de las entregas a cuenta de los recursos del Sistema de Financiación del ejercicio 2026, así como la previsión de la liquidación definitiva de dicho sistema correspondiente al año 2024. En el caso de Canarias, las entregas a cuenta ascienden a 7.045 millones de euros, mientras que la previsión de liquidación es de 1.125 millones de euros.

Sobre esta actualización, Matilde Asián espera «una mejora en el sistema para que sea más eficaz», ya que, según recordó la consejera, estos últimos años se están recibiendo en septiembre en vez de en enero, que sería lo preceptivo. «Nosotros queremos que las nuevas entregas a cuenta estén disponibles en enero y, por eso, nos gustaría que hubiera algún mecanismo que lo posibilite y no tener que esperar hasta septiembre», dijo Asián.

Canarias critica que se aborde la reforma del sistema de financiación de forma «multilateral y bilateral a la vez» La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, aseguró este lunes, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se les iba a presentar «un nuevo modelo» de financiación autonómica «en enero o febrero», lo cual ha sido «sorpresivo». Según Asián, antes de la reunión no sabían que se iba a tratar este punto. «Nos hubiera gustado disponer de más información de la que tenemos hasta ahora, que es ninguna», aseguró la consejera de Hacienda. Asián matizó que tenían «información de lo que pueda conocer Cataluña con los acuerdos bilaterales a los que ha llegado» y, en este sentido, «a nosotros nos gustaría, desde Canarias, como una región en la que tenemos unas especiales características, unas dificultades estructurales muy concretas y un reconocimiento de Europa como región ultraperiférica, tener mayor información para pronunciarnos». Con todo, la consejera de Hacienda criticó que se aborde la reforma del sistema de financiación de forma «multilateral y bilateral a la vez». «Es difícil entenderlo. Es difícil que se aborde desde la multilateralidad y la bilateralidad a la vez, porque cuando dos cosas se combinan significan algo distinto. Es difícil entenderlo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede», concluyó Matilde Asián.