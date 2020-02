Montero busca vías para ayudar a los municipios cumplidores

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este martes que trabaja en frentes diferentes para poder reformar la regla de gasto, con el fin de que no penalice las inversiones de los ayuntamientos que cumplen con sus objetivos de déficit o tienen superávit.

Durante la primera sesión al control del Gobierno que se celebró en el Senado, Montero incidió en que la regla de gasto debe reformarse y adaptarse a una nueva realidad económica, ya que los parámetros fiscales que se incluyeron en la Ley de Estabilidad Presupuestaria eran muy rígidos y respondían a una situación de crisis económica.

Montero explicó que el Ministerio trabaja por un lado con la flexibilización de la regla de gasto que se ha modificado al alza, con una tasa de referencia del 2,9% para 2020, del 3% para 2021, del 3,2% para 2022 y del 3,3% para 2023, y por otro lado a través de un grupo de trabajo con los ayuntamientos para concretar su revisión. Una vez que se tengan las conclusiones de esa comisión de trabajo se pondrán a disposición de los Gobiernos autonómicos para que puedan complementar con otros apuntes.

Montero también señaló que en el seno de la Comisión Europea se ha abierto un debate respecto a cómo se tienen que comportar las reglas fiscales una vez atravesada la crisis económica, ya que «unas pueden no tener sentido». No obstante, dijo que debe haber siempre una herramienta que haga que las cuentas públicas sean sostenibles a medio plazo y para evitar tentaciones que puedan poner en riesgo las finanzas en momentos de crisis.

El Gobierno central aprobó este martes rebajar al 1,6 % el crecimiento económico previsto para 2020, lo que le obliga también a flexibilizar la reducción del déficit público al 1,8% del PIB para no dañar la economía ni el empleo y para poder elevar el gasto este año un 3,8%, hasta 127.609 millones de euros.

El límite de gasto no financiero es el punto de partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2020 que el Gobierno aún no sabe cuándo presentará, pero que quiere tener definitivamente aprobados antes de que acabe el verano, según reiteró la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Como paso previo a la elaboración del presupuesto se ha revisado el cuadro macroeconómico y la senda de estabilidad presupuestaria para ajustarlos a la realidad del país, que no es la misma que cuando se envió a Bruselas el pasado octubre el último proyecto presupuestario.