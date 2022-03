«Ahora, enredarnos en un conflicto interno sería un error histórico»

-Es secretario general después de un pacto con Augusto Hidalgo, pero la sensación es que no hay paz en el partido.

-Es que nunca ha habido sensación de guerra. En general, en el PSOE no existía falta de entendimiento en los grandes asuntos, ya sean de política, de estrategia o de candidaturas. A nivel interno no he percibido esa sensación de gran malestar, sino lo contrario. Y si se analiza la situación en la que nos encontramos y la capacidad del partido de volver a tener la confianza electoral de los ciudadanos, sería un error dedicar mucho tiempo a hablar de dificultades internas y no de las preocupaciones de la sociedad y de Gran Canaria. Nos hemos centrado en eso y el partido sale con la fortaleza interna suficiente para afrontar un año intenso en lo político y en lo electoral.

-¿No ha percibido malestar ni falta de entendimiento? Se retrasó un congreso convocado y casi acaban ustedes en primarias

-Una cosa es la voluntad de las personas que quieran presentarse para dirigir el partido y otra que haya un problema interno. Se debe asumir la voluntad de cada uno de acceder a nuevas responsabilidades, pero otra cosa es que eso tenga que ver con la voluntad mayoritaria de la organización. Conozco bien al partido en la isla y lo que me han transmitido siempre los responsables orgánicos es que no existía la sensación de crisis interna para llegar a un congreso con varias candidaturas. Y eso es lo que ha imperado en el acuerdo.

-¿Estaba dispuesto a llegar a las primarias?

-Siempre estuve convencido de que se iba a conseguir un punto de encuentro y situar el interés general del partido por encima de las posiciones de cada uno. Y eso es lo que ha prevalecido en la negociación. En el fondo, todos éramos conscientes del papel enorme que tiene el partido en la isla, lo que aporta a la política insular en sus responsabilidades de Gobierno, y a nivel regional. Gran Canaria ha sido clave en esta nueva etapa política.

-¿El PSOE en la isla está en posición de revalidar ese poder?

-Estamos en muy buena posición para volver a obtener la confianza de los ciudadanos. Y tenemos que responder con lealtad a esa confianza, fortalecer la organización, tener cohesión interna y ofrecer a la sociedad grancanaria un partido con cierre de filas. Por eso, sería un error histórico que, teniendo esa posición, nos enredemos en discusiones internas que poco tienen que ver con lo que preocupa en la sociedad.

-¿Da por finalizados entonces esos enredos? Aún quedan las asambleas locales

-Se llegará a acuerdos de forma mayoritaria. Estamos en una vía de entendimiento para afrontar el futuro con garantías para renovar la confianza ciudadana.

-Ese entendimiento ha requerido pactos en las grandes agrupaciones. ¿Usted controla el partido en Gran Canaria?

-Es un error hablar de control. Nadie tiene el patrimonio del control de la organización. Lo que prima en el partido en esta isla es el acuerdo, el diálogo y la colaboración, en este caso fundamentalmente con lo que ha representado Ángel Víctor (Torres) en Gran Canaria, con el que llegamos a alianzas orgánicas hace ya muchos años y fuimos capaces de soñar lo que se ha ido cumpliendo. Ahí ha pivotado la política de la isla, con un poder socializado. Decir que uno tiene el poder es un término no adecuado, especialmente en el PSOE donde las competencias están claras, con un ámbito municipal de mucha autonomía.

-¿De cara a la confección de las listas de 2023 se pueden reabrir las diferencias internas?

-Espero que no sea así y se hagan las listas como se han hecho en los últimos años, por consenso.

-Usted ha perdido apoyos en los últimos años. Algunos serán responsabilidad suya, pero ¿la gestión en Las Palmas de Gran Canaria también ha restado?

-Yo no tengo la impresión de que haya perdido apoyos.

-Lo dicen los militantes

-Aquí no se ha votado nada. Renuevo el mandato como secretario general y llegué a este cargo con acuerdos, fundamentalmente con Ángel Víctor, con quien hemos estado trabajando los últimos 15 años en Gran Canaria. Durante este tiempo hemos mantenido la colaboración, y esa mayoría está representada no solo por agrupaciones, sino sobre todo por dirigentes políticos. Sobre esa base, el partido está fortalecido en un momento en que las expectativas son muy buenas y pivota en que el poder ha sido compartido, socializado en Gran Canaria. El elemento clave fue que un sector importante de Las Palmas de Gran Canaria consiguió acuerdos con un sector importante de la isla, representado por Torres, y ha dado buenos resultados. Fuimos capaces de producir una colaboración de dos sectores historicamente enfrentados y lo convertimos en una alianza que ha dado solidez a la organización, mayorías y se ha estabilizado en el tiempo. Eso no ha cambiado.

-¿Esa alianza influyó para que Torres inclinara la balanza hacia su lado en el pulso con Hidalgo?

-Los acuerdos de Gran Canaria permanecen. Ángel Víctor fue secretario insular por el apoyo mayoritario de Las Palmas cuando yo era secretario general. No hacía falta que inclinara ninguna balanza. Nuestra colaboración viene de muchos años y esa mayoría que se ha consolidado en el tiempo en ningún momento se ha visto limitada, ni con dificultades, ni ha dejado de existir.

-Las Palmas de Gran Canaria ha sido su fuero natural y a partir de ahora la liderará el alcalde. ¿Ha sido duro para usted ceder?

-No, yo dejé de ser secretario general de Las Palmas hace cuatro años y ahí acabó una etapa. Lo que permanece es ese acuerdo de hace 15 años para tener un partido solido, consolidado, con una estructura fuerte, con líderes sociales reconocidos. Ahora soy secretario insular de Gran Canaria, comprometido más que nunca con el proyecto regional.