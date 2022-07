Caso Mascarillas: «Samu, tengo esta oportunidad» con el SCS

El comisionista Samuel Machín era amigo de Osvaldo Lastras ya que ambos trabajaban vendiendo productos de la compañía Herbalife, como así declaró al fiscal Javier Ródenas. «Tenemos mucho tiempo de amistad trabajando juntos» y «con los contactos que va haciendo intentamos movernos para cerrar alguna operación grande», explicó Machín al fiscal. «Osvaldo me comentó que Conrado Domínguez en ese momento contactó con él porque se conocían porque de jóvenes jugaban al balonmano los dos. Entonces, me dijo, 'mira tengo este contacto'», en referencia a Conrado. «Osvaldo contactó conmigo [...] pero el tema fue ese, me contactó él y me dijo: «Samu, tengo esta oportunidad», declaró.

El primer negocio que plantearon al SCS «fue para unas batas específicas», pero al final acabaron con el suministro fallido de mascarillas «porque Conrado se lo solicitó también», dijo Machín.

«Tengo al empresario que abrió todo y a una periodista encima para que hable porque quieren hundir a Rayco y a Conrado», le dijo

«Yo lo que sé es que Osvaldo contactó conmigo y me dijo 'oye tengo a esta persona que están con toda esta historia del Covid y tal'. Chico, que la intención de Osvaldo y mía no era otra que movernos si sale la operación», bajo la promesa de remuneración de 50.000 euros, aunque luego la cifra subió a 100.000.

En las conversaciones aportadas, Machín escribió a Lastras cuando se destapó el caso Mascarillas que «tengo al empresario que abrió todo esto, a Ale y a una periodista encima de mí para que hable porque quieren hundir a Rayco y a Conrado... Eso me presiona muchísimo», mientras le enviaba un enlace de la web 'El Cierre Digital'. «Voy a hablar con un abogado para ver si puedo reclamar mi dinero, por eso estoy as»í, añadió refiriéndose a la comisión que RR7 no le pagó. «Qué dinero jodío... Se están matando entre ellos y tú quieres entrar en su batalla», le respondió Osvaldo Lastras en un mensaje de fecha 18 de mayo de 2022.