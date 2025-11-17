María Méndez dimite como administradora general de RTVC Fue nombrada por el Gobierno en julio de 2023

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:27 Compartir

María Méndez ha dimitido este lunes como administradora general de Radiotelevisión Canaria (RTVC).

En julio de 2023 el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó su nombramiento.

María Méndez es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Entre diciembre de 2010 y abril 2021, fue directora gerente de Promotur Turismo de Canarias, entidad responsable de la promoción exterior del turismo de Canarias.

También fue jefa de seguimiento proyectos NGEU en la Consejería de de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

En actualización Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

Temas

RTVC