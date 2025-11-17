Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La administradora general de RTVC, María Méndez, en comisión parlamentaria. Efe

María Méndez dimite como administradora general de RTVC

Fue nombrada por el Gobierno en julio de 2023

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:27

María Méndez ha dimitido este lunes como administradora general de Radiotelevisión Canaria (RTVC).

En julio de 2023 el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó su nombramiento.

María Méndez es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Entre diciembre de 2010 y abril 2021, fue directora gerente de Promotur Turismo de Canarias, entidad responsable de la promoción exterior del turismo de Canarias.

También fue jefa de seguimiento proyectos NGEU en la Consejería de de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

