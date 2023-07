María Fernández: «No hay nada más injusto que tratar igual a los que somos diferentes»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por la circunscripción provincial de Las Palmas, María Fernández, ha sido contundente en el mensaje que ha lanzado a la ciudadanía durante su visita a las islas de Lanzarote y La Graciosa.

«Nosotros somos el partido del kilómetro cero, el que defiende los derechos de esta tierra. No queremos ser más que nadie pero no hay nada más injusto que tratar igual a los que somos diferentes, y la realidad es que en Madrid no nos entienden. Por eso tenemos que tener fuerza y voces fuertes que dobleguen a los partidos estatalistas para hacerles entender las especificidades de Canarias».

La candidata nacionalista, que estuvo acompañada por el candidato al Senado, Emilio Machín, la secretaria insular de CC Lanzarote, Migdalia Machín, y la representante lanzaroteña en la lista al Congreso, Cristina Calero, recordó la importancia de poner el acento en cuestiones tan importantes como el drama migratorio, la gratuidad del transporte, la falta de vivienda o el precio de la cesta de la compra; la más cara de todo el estado español. «Tenemos que estar en Madrid para que se atienda, se conozca y se dé respuesta a la realidad de Lanzarote y La Graciosa y eso sólo se puede conseguir con el voto útil, el voto a Coalición Canaria, porque somos los que a lo largo de la historia hemos defendido siempre los intereses de esta tierra por encima de todo», ha dicho. Así, Fernández ha hecho hincapié en que «lo importante es que, sea quien sea el inquilino de la Moncloa a partir del domingo 23 de julio, necesite a Canarias para presidir España y necesite respetar y blindar los derechos de los canarios para poder gobernar España. Sólo así Canarias podrá avanzar». En la misma línea que María Fernández, la secretaria insular de CC Lanzarote, Migdalia Machín, ha insistido en que para Lanzarote y La Graciosa es clave tener representación en Madrid. «En el Senado hay una silla que lleva el nombre de nuestras islas y es fundamental que la ocupe una persona de Lanzarote que la defienda, como Emilio Machín». La líder nacionalista ha puesto también en valor la figura y el papel que María Fernández ha jugado en el Congreso de los Diputados recordando que «no hay nadie como ella para defender esta tierra y reivindicar lo que por derecho nos corresponde». Por su parte, el aspirante a senador, Emilio Machín, ha manifestado que «si no hay hombres y mujeres nacionalistas que sepan defender los intereses de nuestras islas, lo vamos a lamentar». Machín ha querido dejar claro que el objetivo de CC es, al igual que ha señalado María Fernández, ser clave en el gobierno que se forme tras el 23J, «para conseguir traer lo mejor para nuestra tierra». Algo que, asevera, «sólo se puede conseguir con hombres y mujeres valientes y no obedientes». Ampliar Encuentros A lo largo de la visita de este miércoles, los candidatos de CC, encabezados por María Fernández, se han reunido con la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL). Un encuentro que contó con la presencia de la secretaria general, Beatriz Salazar, así como de otros miembros de la Junta Directiva y de las organizaciones integradas, en el que se abordaron las principales líneas de actuación empresarial y social. La candidata de CC al Congreso de los Diputados ha destacado la importancia de tratar y defender en Madrid la idiosincrasia de la isla, apuntando que «la realidad que vivimos en el archipiélago, donde todo nos llega por mar y por aire, impacta y repercute directamente en el sector empresarial, turístico, primario, formativo, etcétera y en la economía familiar». Así, ha apuntado que «necesitamos hacer fuerza para luchar por determinados hitos como la tasa del queroseno, el problema que tenemos con la vivienda o la emergencia hídrica. Necesidades todas ellas muy particulares de Lanzarote y La Graciosa, que deben lucharse y conquistarse en Madrid». La visita ha terminado precisamente en La Graciosa, donde tanto María Fernández como el candidato al Senado, acompañados por la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, han tenido la oportunidad de hablar con los vecinos y conocer en primera persona las necesidades de una isla, la Octava, que enfrenta a diario con los problemas derivados de la triple insularidad.