María Fernández: «Coalición Canaria es el partido de proximidad a los canarios»

«Coalición Canaria es el partido de proximidad a los canarios, de kilómetro 0, y el único que defiende a Canarias por encima de las siglas políticas». Así lo ha manifestado este sábado ante los medios de comunicación la diputada nacionalista y candidata a revalidar su cargo en el Congreso de los Diputados, María Fernández.

La nacionalista, que ha recorrido la zona comercial de Mesa y López junto con otros compañeros del partido, aseveró: «Coalición Canaria es un partido de calle, nosotros somos de aquí, hablamos con nuestra gente, la escuchamos, conocemos sus preocupaciones; algo que no hacen ni Sánchez ni Feijóo, que desconocen por completo nuestra realidad y nuestras inquietudes».

Fernández puntualizó que prueba de ello es que Canarias no aparece en los programas políticos de los partidos de índole estatal, «el Partido Socialista no recoge ni una sola medida y el Partido Popular sólo nos reserva una frase de las 365 medidas que ha propuesto. Si no nos tienen en sus proyectos, ¿cómo nos van a defender en Madrid?».

En este sentido, explicó que la diferencia entre Coalición Canaria y el resto de partidos políticos es que «nosotros sí tenemos a Canarias en la cabeza, somos el partido de Canarias y no vamos a dejar de defender a estas islas ni un solo día en el Congreso de los Diputados», y añadió: «Lo que suceda el próximo 23 de julio permitirá que Canarias avance y continúe con sus derechos, o que retrocedamos, nos borren del mapa y nos apaguen la única voz que defiende a Canarias a capa y espada en Madrid».