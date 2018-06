Luz verde a subir a los funcionarios del Estado el plus de residencia

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las Islas verán actualizado el plus de residencia que reciben después de que la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados haya aprobado una proposición no de ley (pnl) del grupo Unidos Podemos en la que insta a la regulación y actualización de estos pluses que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias.

La iniciativa, defendida por la diputada Carmen Valido, insta a igualar las condiciones en las que perciben la indemnización por residencia en el Archipiélago a la totalidad de la plantilla funcionarial de la Administración General del Estado, así como a revisar y actualizar la aplicación de la indemnización por residencia en las islas no capitalinas. La pnl recoge tambien que la denominación de la actividad profesional que presentan los empleados públicos en el Archipiélago pase a denominarse servicios ultraperiféricos del Estado en Canarias.

Los jueces, fiscales y secretarios judicailes vieron implementados su salarios de manera «significativa» desde 2008 en concepto de indemnización por residencia. Sin embargo, esta medida no se extendió al resto de la plantilla dependiente de la Adminitración central «generándose una situación de inequidad entre los profesiones que no responde a condiciones objetivas de ningún tipo», apunta la proposición no de ley

Esta indemnización es una vieja reivindicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que en distintas ocasiones ha denunciado el «agravio» que sufren tanto este cuerpo como el resto de los funcionarios que prestan servicio en Canarias, en relación con jueces, fiscales y secretarios judiciales, «a los que desde el año 2008 se les incrementó en un 160% el complemento de indemnización por residencia en Gran Canaria y Tenerife». En cuanto a la actualización de este plus para las islas no capitalinas, la AUGC planteó un incremento del 15%, porcentaje en el que se estiman las pérdidas acumuladas de origen. El 50% de este complemento se financia con los fondos que la UE.