Luis Yeray mintió y ocultó su condena al Partido Socialista

Tras su elección como líder de los socialistas laguneros, Luis Yeray Gutiérrez concedió hace unas semanas una entrevista a una radio local de Tenerife , donde le cuestionaron si había algún condenado en la nueva ejecutiva local de su partido. La respuesta de Luis Yeray Gutiérrez fue contundente: «Que yo sepa hasta ahora no. Que yo sepa, no». Se reafirma en dos ocasiones, para sentenciar que «debe preguntarle eso usted al señor que ha hecho esa afirmación en público». Al señor al que se refiere el dirigente lagunero es al anterior secretario general del partido, Javier Abreu , que insinuó a través de su Twitter que había algún condenado en la nueva ejecutiva del PSOE en La Laguna.

Ha incumplido el Código Ético del PSOE

Luis Yeray Gutiérrez, al afirmar que no había ningún condenado en su nueva Ejecutiva, se ha saltado varios puntos del Código Ético del PSOE, según valoran distintas fuentes consultadas. El Código Ético es de obligado cumplimiento para todos los afiliados a ese partido, y en especial los que tengan cargos de responsabilidad. El punto 5.1 de dicho código afirma: «Todo candidato o cargo público del PSOE, antes de acceder al ejercicio de cualquier responsabilidad, deberá firmar una declaración en la que afirme no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». El allanamiento de edificio público y atentado a la autoridad, se consideran hechos constitutivos de delito grave, tal y como dictamina la sentencia condenatoria, algo que se suma a la falta de transparencia del dirigente al no comunicarlo.