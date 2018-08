Los partidos ven difícil que haya presupuestos estatales en 2019

Los diputados canarios en el Congreso coincidieron ayer en la dificultad que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos de 2019, sobre todo después de que la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, abriera la posibilidad de ir a una prórroga.

«Dificultades va a haber» admite el diputado del Partido Socialista (PSOE), Chano Franquis, ya que con la estrategia que se ha llevado a cabo en relación al techo de gasto se produce un «mal precedente de cara a negociar unos nuevos presupuestos». De hecho, tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la negociación es prácticamente inexistente.

En este sentido, la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, confirmó que «hasta hoy no han manifestado ningún interés en negociar con nadie. Da la impresión de que no lo van a intentar, o que no es una prioridad» lo cual le resulta «sorprendente».

El diputado de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo, vaticinó la prórroga del presupuesto 2018. «Los partidos que apoyaron la censura de Pedro Sánchez están en otra deriva -explica-, el propio PSOE está determinado por determinadas comunidades autónomas como Valencia y Andalucía, Compromís está en una posición dura. Sinceramente, no veo condiciones para negociar un nuevo presupuesto a este Gobierno que está en un aterrizaje largo y forzoso», concluyó.

La diputada de Ciudadanos (Cs), Melisa Rodríguez, no ve ni prórroga, ni cuentas nuevas sino convocatoria de elecciones anticipadas. «Si este Gobierno no ha sido capaz de consensuar con sus socios la regla de gasto, es difícil que sea capaz de sacar adelante unos nuevos presupuestos», razonó.

La diputada de Podemos, Meri Pita, insistió en el rechazo de su grupo al techo de gasto y antepuso esta cuestión a cualquier negociación presupuestaria.

Canarias. En cualquier caso, ninguno de los parlamentarios consultados cree que a Canarias le iría mal una prórroga de los presupuestos actualmente vigentes.

«Este presupuesto es el mejor delos últimos años y para Canarias va a ser difícilmente mejorable» sentenció Quevedo. Desde ese punto de vista, «el perjuicio sería poco importante», consideró.

Eso sí, el diputado de NC subraya en la necesidad de que el Gobierno central «cumpla con los compromisos que recogen los Presupuestos de 2018» y sobre eso, advirtió que su formación política estará «muy vigilante».

El diputado socialista replicó que el presidente Pedro Sánchez ha insistido en varias ocasiones en que «cumplirá con los compromisos de la agenda canaria que negociamos en su día con Nueva Canarias» y tampoco ve mayores inconvenientes para las islas que se mantengan las cuentas un año más.

«Siempre es mejor contar con un nuevo presupuesto», observó Franquis, «porque eso da mayor estabilidad a una legislatura».

Oramas afirmó que «no nos afectaría» al haberse incorporado una enmienda gracias a la cual las partidas de 2018 no ejecutadas no se perderían y serían las mismas en el año 2019.

Melisa Rodríguez indicó que con una prórroga, «Canarias seguiría recibiendo dinero» pero también «significaría que este Gobierno tiene miedo a las urnas».