Los fondos propios caen un 20% en 2021

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso de elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio sin conocer las grandes cifras que debe aportar el Estado. El Ministerio de Hacienda no ha definido aún los objetivos de estabilidad ni tampoco la cantidad que le corresponde a las comunidades del sistema de financiación autonómica para 2021. De momento, la única certeza con la que trabaja la Consejería de Hacienda es que en 2021, los recursos propios se reducirán «como mínimo» un 20% respecto a este año, según señaló el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Fermín Delgado.

Reconoce que el próximo año va a ser «complicado» desde el punto de vista presupuestario y «solo tenemos incertidumbres», porque todavía no hay noticias del sistema de financiación. Delgado explica que, a pesar de que Canarias ya ha empezado a dar sus primeros pasos para la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, «no sabemos si el Gobierno de España asume mandar a las comunidades al menos la misma cantidad que en 2020 o solo la cantidad que le tocara, que sería menos que este año», una circunstancia que, a su juicio, «supondría un desastre» porque las islas recibirían en torno a 656 millones menos y el conjunto de las comunidades unos 10.000 millones. Entiende el viceconsejero que el endeudamiento que está asumiendo el Gobierno central le permitirá transferir las mismas cantidades que en 2020.

En cuanto a la otra pata de los ingresos de los presupuestos canarios, la que tiene que ver con los recursos propios -vinculados a los recursos del REF, los impuestos cedidos y los tributos propios (tabaco y petróleo)-, Fermín Delgado señala que sus previsiones están, como mínimo, un 20% por debajo de los obtenidos este año.

Para suplir esta merma en los ingresos, el Gobierno de Canarias espera que el Estado mantenga las entregas a cuenta del sistema de financiación en cifras similares a 2020. Además, asegura Delgado que la comunidad autónoma «va a pelear» por que «nos envíen de una vez» los 500 millones de euros obtenidos por sentencia del convenio de carreteras. «Es obvio», dice, «que necesitamos este dinero y necesitamos además que no contabilice como regla de gasto». Además, indica que la intención es negociar el uso que se le dé a esta partida «porque debe ir a cubrir gastos».

El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno ha manifestado que los próximos presupuestos regionales no contemplan una subida de impuestos. Para ello, será preciso, según Delgado, tener la posibilidad de recurrir al endeudamiento, una medida que precisa de la autorización del Ministerio de Hacienda y que no ha permitido en el ejercicio actual. Si no fuera posible, dice el viceconsejero, «Madrid tendría que hacer lo mismo que este año, transferir dinero a las comunidades autónomas». En el caso de Canarias, añade, el endeudamiento sería «bueno y sencillo» porque el archipiélago tiene la deuda per capita más baja de España y la segunda más baja en término de PIB, después del País Vasco.

Como paso previo para la elaboración de la Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2021, la comunidad autónoma debe conocer los objetivos de estabilidad -objetivo de déficit, regla de gasto y deuda permitida-, que el Ministerio de Hacienda aún no ha establecido y tiene, igualmente, que contar con la notificación de Madrid sobre la cantidad que le corresponde en concepto de financiación autonómica. Entiende Delgado que el Estado espera por el Fondo de Recuperación europeo que distribuirá 750.000 millones. En su defecto, la Consejería de Hacienda, tal como hizo el año pasado, ha empezado a trabajar en sus cuentas con la previsión de ingresos y gasto financiero.