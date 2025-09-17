El logo de Canarias recupera la unión de todas las islas con el lema 'Islas Iguales' El Gobierno de Canarias indica que el eslogan engloba todas las líneas de trabajo actuales del Ejecutivo y el compromiso con la transformación del modelo de desarrollo del archipiélago

El Gobierno de Canarias ha recuperado el uso de un lema institucional con la presentación de 'Islas Iguales', una frase que acompañará desde ahora al logo oficial del Ejecutivo autonómico. La decisión supone dar continuidad a una tradición interrumpida durante la pasada legislatura, cuando el llamado Pacto de las Flores —formado por PSOE, NC, Podemos y ASG— decidió eliminar cualquier eslogan en enero de 2020. Según el Gobierno de Canarias, la nueva consigna busca transmitir un mensaje de cohesión, igualdad y avance conjunto para todas las islas del archipiélago.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Durante la rueda de prensa, el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, Jonathan Domínguez, explicó que la recuperación del lema institucional responde a la voluntad de unificar la imagen del Ejecutivo y de reforzar su mensaje político. «Es un solo gobierno para todas las islas por igual», afirmó Domínguez, según EFE, recordando que el logotipo oficial —en uso desde 2004— se mantiene sin cambios, pero ahora irá acompañado por un lema que refleje la filosofía del actual Ejecutivo.

Según informa el Gobierno de Canarias, el lema 'Islas Iguales' simboliza el compromiso con un desarrollo equilibrado del archipiélago, donde no existan distinciones territoriales ni desigualdades en el acceso a los servicios públicos. El Ejecutivo defiende que las ocho islas deben avanzar al mismo ritmo y en igualdad de condiciones, tanto en lo económico como en lo social y medioambiental.

Durante su intervención, Domínguez destacó que este lema no es solo una declaración simbólica, sino una herramienta transversal que unificará toda la comunicación institucional. Desaparecerán así los logos individuales de cada consejería y todas las acciones del Gobierno se integrarán bajo esta nueva identidad común.

El Ejecutivo también anunció que lanzará campañas informativas para explicar a la ciudadanía las políticas que se engloban bajo este concepto de 'Islas Iguales', entre las que se incluyen la diversificación económica, el impulso al sector primario, la soberanía alimentaria, la gestión de las migraciones, la igualdad, el empleo y el turismo sostenible, según informa el Gobierno de Canarias.

La recuperación de un lema institucional reactiva una práctica iniciada en 2004 con 'Una tierra única', durante el mandato de Adán Martín, y continuada en 2007 con 'Un solo pueblo', bajo el gobierno de Paulino Rivero. Ambas frases acompañaron al logo oficial hasta que fueron eliminadas en la anterior legislatura.

«El logo no se cambia porque sigue vigente, pero sí se recupera algo que nunca debió perderse: una frase que una a todas las islas bajo un mismo mensaje», concluyó Domínguez, según EFE.

