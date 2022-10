«Ha llegado el momento en que los canarios prueben a un presidente del PP»

Después de estar en Moncloa en el equipo de Mariano Rajoy, Sergio Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) fue elegido senador por Gran Canaria, acaba de entrar en la dirección nacional del partido para llevar Marketing Político y también es miembro de la recién creada gestora en el Partido Popular de Gran Canaria.

-El PP es muy crítico con la política migratoria y la gestión de los ministerios implicados. ¿Está el PP haciendo demagogia con este asunto, como esta semana le ha echado en cara a usted el ministro Escrivá?

-Lo primero que le tengo que decir al señor Escrivá es que el PP no juega con demagogia. Le daré un dato: cuando el PP gobernaba, llegaban de media 470 personas al año, durante los siete últimos años del Gobierno de Mariano Rajoy. Esa cifra ha pasado ahora a 20.000 al año. No sé quién es el que juega aquí con la política migratoria pero los datos son claros.

¿Demagogia es denunciar lo que se hace mal y hacer el trabajo que le corresponde a la oposición? Creemos que no. A mí me colocaron en la oposición y trabajo para controlar al Gobierno, y trabajo para que mi partido llegue al Gobierno. Y controlar al Gobierno es controlar esas cifras de las que acabo de hablar.

-Asumiendo que el nivel de desarrollo de África está por debajo del que tiene Europa, si vuelve a gobernar el PP, ¿qué hay que hacer entonces el día que llegan una, dos o veinte pateras?

-Muchas veces pensamos que las soluciones están en el futuro y no nos damos cuenta de que están en el pasado. Cuando gobernamos, también había hambre en África, también había cambio climático en África y también había muchos problemas políticos. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el Gobierno de España.

¿Qué ha sucedido? Pues que la política diplomática se ha abandonado en este país y también se ha abandonado la de seguridad, que Marlaska no hace su trabajo, que Albares no hace su trabajo y que Escrivá tampoco lo hace. Y que tenemos un presidente del Gobierno que hace un giro como el realizado en el asunto del Sáhara, sin precedentes en la política española, incluso sin contar con las Cortes.

Lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, y eso significa cumplir con los protocolos de la Unión Europea y la Ley de Extranjería, que marcan que a las 72 horas se pone en marcha la repatriación de estas personas. Esto no es que lo diga el PP, es que lo dice la ley. Si el mensaje que se traslada a los países de origen es que aquí pueden venir y que llegarán a Europa, pues no van a parar de venir pateras a Canarias. Si el mensaje que se traslada, que es lo que hacía el PP, es quien llega es repatriado, ya le digo que el número de pateras bajaría. Esa es la solución.

Pero lo que vemos es la desidia del Gobierno ante la elevada cifra de muertos en la travesía, mientras tiene un radar Sive que costó seis millones de euros al erario público, que compró el PP cuando gobernaba, y que sigue cogiendo polvo en Lanzarote, cuando ese radar sirve para salvar vidas.

-¿El Gobierno de Canarias puede hacer algo más? ¿Comparte lo dicho por el presidente Torres sobre la falta de solidaridad de otras comunidades en el reparto de menores migrantes?

-Creo que Ángel Víctor Torres falta a la verdad cuando dice, por ejemplo, que las comunidades autónomas se niegan a recibir a menores inmigrantes. En la pasada Conferencia de Presidentes, que se celebró en La Palma, Ángel Víctor Torres pidió a los presidentes autonómicos que hiciesen un esfuerzo para aceptar a menores. Pero esto no va de levantar la mano y ver quién pide uno, dos, tres o cuatro... estamos hablando de seres humanos, no de mercancía, y cuando Torres habló con Feijóo, que en aquel momento era presidente de Galicia, Feijóo le dijo que sí, que estaba de acuerdo en el reparto de los menores por las comunidades autónomas, pero pidió un plan específico para ese reparto. Ese plan no existe, no se ha presentado por parte de Ángel Víctor Torres. Al Gobierno de Canarias le pedido que cumpla su responsabilidad, que presente un plan, y tendrá la mano tendida del PP.

-Está usted en la dirección del PP que preside Feijóo. ¿Cómo definiría el PP de Feijóo? ¿Más centrado, más autonomista?

-El señor Feijóo tiene una dilatada experiencia en labores de gobierno, con cuatro mayorías absolutas en Galicia y ya me gustaría que el Gobierno de Canarias se pareciera al de Galicia. Hablando del PP, no somos una secta: abrimos el partido a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, no les preguntamos de dónde vienen sino que lo que debatimos es adónde vamos. En eso está el señor Feijóo, que no es el líder de la oposición, sino que es el líder de la alternativa para España. Estamos haciendo labor de oposición pero no hemos parado de presentar alternativas en la Moncloa. En esto está Feijóo: en gobernar para una mayoría. Es una buena noticia de que el señor Feijóo haya llegado a la presidencia del PP y no me cabe la menor duda, y esto lo saben en el PSOE, de que será el próximo presidente del Gobierno.

-¿Con el apoyo de Vox, o el PP confía en recuperar los votos que se fueron a Vox?

-Ya lo ha dicho el señor Feijóo: nosotros trabajamos en una amplia base de ciudadanos que apoyen al PP. Creemos en los gobiernos en solitario, porque a la vista está que este Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez no ha funcionado y no queremos proponerle a los ciudadanos un Gobierno que no sea monocolor. Me parece una falta de respeto hacia los ciudadanos que no han votado todavía y que estemos ya hablando de pactos. Primero se tienen que pronunciar los ciudadanos y a partir de ahí ya se verá con quién se puede pactar. No nos cerramos a nada; pero sí es cierto que nos cerramos a Podemos y a Bildu por razones obvias. Si evidentemente en un acuerdo las cosas son positivas para los ciudadanos, no creo que haya que estar con vetos.

-¿Eso incluye a Coalición Canaria?

-El PP ha gobernado varias veces con CC. Tenemos un presidente del PP de Canarias que se llama Manuel Domínguez y estamos trabajando para que sea el presidente de Canarias. Creo que ha llegado el momento en que los canarios prueben a un presidente del PP. No ha salido mal en otras autonomías, como Andalucía, que llevaba 40 años gobernada por el Partido Socialista. Creo que eso puede llegar a pasar en Canarias en 2023; Manuel Domínguez viene de la política municipal y eso le hace ser un político más cercano a los problemas, cosa que ya se ha olvidado Ángel Víctor Torres, que fue alcalde de Arucas, pero ha pisado la moqueta del Gobierno de Canarias y se ha olvidado de los ciudadanos. Si para que Domínguez sea presidente tiene que ser contando con CC, pues se hablará en su momento.

-Acaba de entrar usted en la dirección nacional del PP junto con otras personas. ¿Por qué hay más presencia de la provincia occidental?

-El señor Feijóo es el que nombra a su Comité Ejecutivo y a los miembros de la Dirección Nacional. No creo que tenga en cuenta de dónde eres y todos somos canarios y creo sinceramente que hay que superar el pleito insular y esta discusión porque Canarias somos 8 islas y tenemos que estar unidos. La prueba de que el señor Feijóo cree en Gran Canaria es que su primera visita como presidente será el 16 en Gran Canaria.

-¿Dónde estará usted en mayo de 2023?

- (Sonrisas) No lo sé. Probablemente esté en varios sitios, porque el mes es muy grande y estaré en varios sitios.

-¿Incluidos los carteles electorales?

-Eso no lo sé porque hay unos órganos en el partido, como el Comité Electoral, que tendrán que pronunciarse. Estoy convencido de que el PP elegirá a los mejores candidatos y, además, personas preparadas para lo que se viene, porque estoy convencido de que nos encontraremos con cosas que no nos van a gustar y vamos a levantar alfombras que no nos van a gustar. Y vamos a encontrar una situación dramática: es lo que estamos viendo en la propia calle. Estaré en todo caso donde el partido me pida.