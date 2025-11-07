De León defiende el modelo turístico canario, que «genera el 86% del empleo» regional La consejera presenta las cuentas de su departamento en 2026: 241 millones de euros para Turismo y 351 millones para Empleo

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:29

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias contará en 2026 con un presupuesto que asciende a 262.554.136 euros, lo que supone un incremento del 7,48% con respecto a 2025 (18,2 millones más). Además, el Servicio Canario de Empleo (SCE) dispone de un presupuesto propio que alcanza los 351.416.441 euros. Esto significa un incremento del 2,74% con respecto a 2025 (9,3 millones más). En Empleo el objetivo es reducir el paro –acabar 2025 con 145.000 desempleados, 2.000 menos que en la actualidad–; mejorar la inserción laboral y reforzar los servicios esenciales como el de los técnicos de empleo.

En su presentación en comisión parlamentaria de presupuestos, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León (PP), destacó que se busca «consolidar el turismo y el empleo como motores del bienestar social y del progreso económico de Canarias». Para ello «seguimos apostando por el impulso de mejores infraestructuras turísticas, la regeneración de espacios públicos y la formación y diversificación del sector». Lo que enlaza con el área de Empleo, donde «hemos centrado nuestros esfuerzos en fortalecer la inserción laboral, reforzar las políticas activas de empleo y modernizar tecnológicamente el Servicio Canario de Empleo».

Frente a las críticas de Vox, NC y PSOE desde la oposición, De León aseguró que con un presupuesto de 241 millones «somos, por así decirlo, el cajero automático del resto del Gobierno, pero lo somos con orgullo, porque esos 241 millones ayudan a generar 365.000 puestos de trabajo de forma indirecta y si miramos los inducidos, prácticamente el 86% del empleo se genera gracias a un único sector», el turismo. Eso sí, De León dijo que «tenemos una responsabilidad de diversificar» a través de los convenios de estrategias turísticas insulares que se suscribirán con los cabildos –el primero con La Gomera–.

A la pregunta de la diputada de Vox Paula Jover sobre el momento que vive el sector turístico canario, la consejera respondió que «no hay ningún cambio de ciclo porque las plazas aéreas programadas hacia Canarias se mantienen estables, incluso para este invierno se programa un crecimiento de un 2,5%». En todo caso, según Jéssica de León, «lo que está habiendo es un aterrizaje y una estabilización de esos 18 millones de turistas» que llegan a las islas al año, por lo que «nos moveremos en esa pinza». Con todo, «la buena noticia aquí es que en el acumulado del año levamos un 8% más de incremento en el gasto turístico, es decir, en lo que se recauda en esta tierra». La consejera, además, reconoció «una apuesta por los productos turísticos y la diversificación de ellos, en la ordenación».

Una vez más, Jéssica de León se mostró contraria al impuesto de pernoctación en el que insistió Luis Campos, de NC. Y el motivo es que, según el Gobierno de Canarias, «gravaría a la clase media trabajadora», incluida a la residente. Por contra, apuesta por un «plan de regeneración» financiado por los grandes operadores turísticos «para apostar por la recualificación del destino».

Sin embargo, desde el PSOE los diputados Lucía Fuentes y Gustavo Santana le recriminaron que «Turismo no necesita más recursos para seguir creciendo, sino una apuesta clara por redistribuir mejor la riqueza que se genera en las islas». En lo que coincidió Luis Campos (NC), que sólo ve «mucho marketing y nula transformación» de Canarias, donde «la situación de la gente empeora» y la riqueza que genera el turismo, cuyo modelo se mantiene a pesar de las protestas, se concentra en unas pocas manos.