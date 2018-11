La prórroga de las cuentas «no sería ningún drama»

«No pasa nada por gobernar sin Presupuestos, que Sánchez no pueda aprobar sus propias cuentas no le obliga a convocar elecciones», señala el diputado de NC Pedro Quevedo, «y si me dan a elegir prefiero que se prorroguen los de 2018, que para Canarias son históricos, a que se hagan unos nuevos tipo puzle, como tendrían que ser necesariamente para contentar a todos los socios del Gobierno, sin garantías para las islas», añade. Recuerda además que otros asuntos como el aumento del salario mínimo interprofesional puede hacerse por decreto.

Desde CC, la senadora María del Mar Julios, insiste en que más importante que sacar adelante unos nuevos Presupuestos es que se cumplan los que ya están aprobados. «¿De qué le sirve a Canarias que se aprueben unas cuentas nuevas si antes no se quedan firmados todos los convenios para garantizar la ejecución de los recursos pactados?», se pregunta, «lo primordial es que se puedan desarrollar los Presupuestos de 2018, con o sin elecciones», añade la parlamentaria nacionalista.