La Policía vincula a Soria en las ayudas al grupo Zed

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía ha remitido un extenso informe a la Audiencia donde resalta el papel del ex ministro del PP José Manuel Soria y su ex número dos, el ex secretario de Estado Víctor Calvo-Sotelo, en la concesión de mas de 23 millones de euros en ayudas públicas a Zed, según publica este jueves el diario digital El Independiente.