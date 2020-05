La crisis que nos cuenta Moncloa

En tiempos de grandes emergencias terroristas, económicas, sociales o sanitarias, los dirigentes públicos se enfrentan a la doble misión de encontrar la puerta de salida y, en ese camino de regreso a la (nueva, en este caso) normalidad, de tranquilizar a la población y convencerla de que siga sus indicaciones. Cuando éstas consisten en confinar a todo un país y en instalar a continuación el distanciamento físico, con el elevado coste personal y el devastador impacto sobre la economía y el empleo que acarrean, el reto adquiere dimensiones sobrenaturales. El politólogo holandés Arjen Boin, un experto en la gestión política de grandes crisis de la Universidad de Leiden, lleva décadas analizando las respuestas, más y menos exitosas, que mandatarios internacionales han aplicado en distintas situaciones extremas. Ha llegado a una conclusión: «El liderazgo efectivo en situaciones críticas no se puede lograr simplemente haciendo lo correcto». Además de acertar con la ruta de retorno es preciso elaborar una «narrativa clarificadora», «proyectar comprensión, compasión y esperanza» y «unir a la ciudadanía para lograr un consenso permisivo, esencial para poder tomar decisiones». «Es un acto de equilibrio bastante difícil para los gobernantes», asevera. Este periódico ha pedido a seis renombrados especialistas en la materia que juzguen la estrategia comunicativa desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la crisis del coronavirus. Todos exigen salir del mismo punto de partida, la naturaleza inédita, cambiante, transversal y prolongada en el tiempo de una emergencia para la que, enfatizan, «no existía un manual que seguir». «De hecho, esta crisis ha puesto en cuestión los atributos tradicionales de la comunicación política, basados en las disciplinas persuasivas, para exigir otras capacidades, como la empática -ponerse en el lugar del otro, al que le cambias de manera drástica la vida- y la de ofrecer información clara y precisa, ajena a valoraciones, disgresiones o reverberaciones. ¿Lo han hecho? De manera irregular y discontinua. Pero en este caso, el derecho de error debe ser aceptado. Quien no se ha equivocado que levante la mano», desafía Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor internacional en comunicación política e institucional. El especialista barcelonés, arquitecto de la imagen pública del presidente de la Junta de Andalucía, el conservador Juan Manuel Moreno, y del desaparecido político socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, baja a la arena para identificar la «imprecisión» de la información despachada desde el Ejecutivo central como el peor lastre. «Asistimos a anuncios de medidas cuya falta de concreción o de matices ha llevado a modificaciones posteriores, lo que conlleva un alto coste desde el punto de vista de la opinión pública. Yo creo que han venido derivadas de la misma complejidad de la crisis. En este caso, lo justo es ser comprensivo con las imprecisiones de todos los dirigentes. No había previsión ni precedentes. Y hay que estar ahí». A cambio, Gutiérrez-Rubí valora favorablemente la actitud de Moncloa de «dar la cara. Está presente de forma permanente y en todo tipo de formatos, y ha introducido la idea de trabajo en equipo», resalta el consultor, quien glosa en tres capítulos un hipotético manual de gestión de la comunicación política en las grandes emergencias futuras: «humildad, prudencia y capacidad para generar corresponsabilidad con la ciudadanía. Esas son buenas líneas de trabajo». Presiones y brazos torcidos Con menos paños calientes se emplea Verónica Fumanal, directora de comunicación de Pedro Sánchez durante su etapa como secretario general del PSOE y artífice del despegue público del exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. «Ha habido mucha comparecencia y rueda de prensa, y poca información. En este momento la gente necesita certezas y se han dado pocas. ¿Necesito salir a la calle con mascarilla, sí o no? El Gobierno dice que es recomendable. ¿Como no fumar?», ironiza. «Si finalmente es obligatorio, ¿qué pasa si voy a la farmacia y no hay? Se pueden abrir establecimientos, bien ¿cómo? ¿Con qué medidas de precaución? Ha faltado y falta claridad en temas clave». La consultora achaca la confusión en los mensajes a «una brutal presión social y de algunos barones del partido», y a la inexperiencia de un Ejecutivo que aún se estaba formando cuando estalló la crisis y compartimentando un ministerio de Sanidad que lleva años descentralizado». Esgrime una razón más, la «ausencia de valentía y humildad en ocasiones para decir a la ciudadanía ‘esto no lo sabemos porque no lo podemos saber’. Yo cuando bajo al supermercado cometo errores y no soy una negligente». Fumanal también ha visto aciertos en las actuaciones gubernamentales públicas, que resume en la «presencialidad constante» del equipo de Gobierno -«ante la dificultades Rajoy se escondía»- y en la «capacidad para rectificar y adaptarse a la circunstancias». «Escuchan, toman nota y tienen sensibilidad social». «Si hay algo que cuesta muchísimo en política es precisamente torcer el brazo». El asesor de comunicación estratégica de gobiernos e instituciones públicas Pau Canaleta se ha quedado con una imagen, la de la entrada en escena de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto con el equipo de Gobierno tras la declaración del estado de alarma. «Fue muy potente desde el punto de vista comunicativo. Trasladaban el mensaje de que se trataba de una crisis de Estado y que todo él se ponía a trabajar para combatir la pandemia». La participación de los uniformados se prolongó, a su juicio, «más de lo necesario» en el tiempo, al igual que el protagonismo de Fernando Simón como portavoz técnico del Gobierno. «Mantener en primera línea de la crisis a quien dijo que no la habría y que la Covid-19 no sería más que una gripe es mantener viva la contradicción en la retina de los ciudadanos. Deberían haberle reemplazado cuando se contagió», valora Canaleta.

De Aznar a Churchill En opinión de Jorge Santiago Barnés, director del Centro Internacional de Gobierno y Márketing Político de la Universidad Camilo José Cela, el Gabinete Sánchez ha cumplido «lo mínimo, que era tenernos informados y han intentado ser transparentes». «Sin entrar en los contenidos, han respondido al ‘cuéntame’ de la gente, algo que no siempre ocurre», matiza antes de evocar la «tremenda incertidumbre que el Gobierno de Aznar generó tras el 11-M al ofrecer distintas versiones de lo que ocurrió». Considera asimismo positivo «el tono de cierta prudencia que ha mantenido ante las críticas de la oposición, sobre todo del PP y de Esquerra, así como de las comunidades autónomas. No ha entrado en enfrentamientos dialécticos, lo que habría desembocado en desafección por parte de la ciudadanía y en una mayor frustración». Pero Barnés no ha pasado por alto al menos dos torpezas: el Gobierno «ha contado poco con la oposición en momentos de sumar y de estar todos» y ha sometido al presidente a una «sobreexposición». «Ha hecho demasiadas comparecencias y muy largas, de manera que los mensajes quedaban diluidos». Sugiere que el dirigente socialista «buscaba exteriorizar que estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y de que ninguna decisión se tomaba a la ligera. Y aunque sus discursos estaban muy preparados, no irradiaba persuasión ni fascinación. El carisma y el liderazgo emocional no se aprenden. Es algo innato y él no los tiene». La politóloga granadina Diana Rubio, experta en comunicación y protocolo, ha seguido con interés esos discursos sin que se le escaparan las frases robadas a Churchill y al poeta persa Saadi sin mentarles, lo que, dice, constituye una práctica desaconsejable. Lo mismo que el «exceso de información, con el que han tratado de dar una imagen de seguridad cuando lo que se proyecta es desbordamiento». «En momentos de crisis hay que ser eficientes en este sentido para evitar incurrir en contradicciones y en disparidad de matices, y hay que ser empáticos», una cualidad que solo ha visto en Margarita Robles, Nadia Calviño y Reyes Maroto. «El presidente lo habría arreglado poniéndose una corbata negra, como el ministro Marlaska».