La Agenda Canaria ‘morirá’ si no hay presupuestos

Con el pacto con Ciudadanos congelado y sin el apoyo de momento del PNV, al Gobierno de Rajoy no le cuadran los números, y mientras no le salgan no va a llevar al Congreso los nuevos Presupuestos. Para Canarias la intención del PP de mantener la prórroga de las cuentas de 2017 durante todo este año -con posibilidad incluso de volver a prorrogarlas para 2019-, aparece en el horizonte como un nubarrón: sin nuevos Presupuestos, el cumplimiento íntegro de la agenda canaria se queda en el aire.

El Ejecutivo estatal ya lo ha dejado patente en la negociación del nuevo convenio de carreteras, a cuya firma lleva meses dando largas para no comprometerse a unas inversiones sin unos Presupuestos que las respalden. El incremento de las partidas plurianuales de los otros convenios en materia de costas, obras hidráulicas, vivienda y rehabilitación turística, también se frustraría si las cuentas estatales no se actualizan.

La aprobación del REF económico y la reforma del Estatuto de Autonomía que están en trámite en el Congreso no dependen tanto de las cuentas estatales, aunque su negociación -incluida la reforma del sistema electoral- se podría ver afectada por la pérdida de capacidad de presión de CC y NC si sus votos dejan de ser imprescindibles.

Para la oposición, la intención del Gobierno de eternizar la prórroga de las cuentas es una estrategia dilatoria. «Las prioridades Mariano Rajoy responden a los intereses del Partido Popular y tienen poco que ver con las necesidades de Canarias», señala el diputado del PSOE Sebastián Franquis.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez cree que «no se puede gobernar a base de prórrogas, lo que tienen que hacer es traer los Presupuestos y cumplir sus compromisos», afirma el parlamentario.