Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife La inversión en el litoral de Valleseco, en Santa Cruz, fue aprobada por el Consejo de Ministros tras un intercambio de mensajes del asesor con Torres y Olivera

F.S.A Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Koldo García no solo contactó con el Gobierno de Canarias para proponerle la contratación de servicios con dos empresas vinculadas a la presunta trama de corrupción de la que formaba parte, sino que también estaba al tanto de los asuntos canarios que eran competencia del Ministerio de José Luis Ábalos y se ofrecía para mediar. Así se concluye de la lectura del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional y de los acuerdos del Consejo de Ministros.

En concreto, el que fuera asesor del ministro Ábalos se interesó por la obra del Estado en el litoral de Valleseco, en la capital tinerfeña. El mensaje entre Koldo García y Torres captado por la UCO y fechado en noviembre de 2020 decía así: «Tengo un tema que comentar para que me digas es la obra de Valleseco, su autorización por el Consejo de Ministros la tienen bloqueada. Que quieres hacer con esto?».

La respuesta del entonces presidente y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática fue inmediata: «La obra hay que hacerla. Pero cojo avión. Y te llamo o llama ya Olivera», en referencia a Antonio Olivera, que era en aquel momento viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario. «A la orden le llamo ya», escribió el asesor ministerial a través de Whatsapp.

Esos mensajes coincidieron con los que Torres, Koldo García, Antonio Olivera y otros miembros del Gobierno intercambiaban para sacar adelante el proyecto para la realización de test de detección de covid en puertos y aeropuertos, en un intento de devolver la normalidad a la conectividad entre la península y Canarias.

Koldo García sacó a relucir el proyecto cuando Torres estaba interesado en los test que finalmente haría Eurofins Megalab

Un mes después de ese diálogo vía Whatsapp entre Torres y Koldo, la obra fue aprobada en el Consejo de Ministros. En su reunión del 15 de diciembre y a petición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se autorizó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife la contratación de «las obras correspondientes al proyecto de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de Charcos del área funcional de Valleseco».

El acuerdo se cifró entonces en 16,83 millones de euros, con una duración de 24 meses, todo ello para «recuperar un espacio abandonado para el uso ciudadano abriendo la ciudad al mar», según informó el departamento de Ábalos.

Las obras consistieron en la ejecución de unos diques de defensa exentos para proteger la zona de la acción del oleaje, así como la realización de una serie de muelles, rampas solárium, paseos, zonas ajardinadas y algunas edificaciones menores para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Tras la licitación, la obra fue adjudicada en marzo de 2021 por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por un importe de 14.586.853 a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Dragados SA y Construcciones Elfidio Pérez SL. La cuantía final de la obra se elevó a 19 millones de euros, con el Gobierno canario y el Ayuntamiento de Santa Cruz aportando también fondos.

El 16 de diciembre, el Gobierno de Canarias presidido por Torres aplaudía la decisión del Consejo de Ministros. El portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, mostró su plena satisfacción por la decisión del Gobierno centra, subrayando que así «se impulsa una iniciativa pública que pretende generar un espacio de interacción entre el puerto de Santa Cruz de Tenerife y su ciudad tras la puesta en marcha del proyecto urbanístico Sol y Sombra.

En marzo de 2024 se inauguró la zona de baño y el área deportiva de los charcos de Valleseco. Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife destacó que «Valleseco era un espigón que no tenía uso portuario y parecía lógico que quedara para los ciudadanos. El Puerto debe devolver a la ciudad todos los trastornos que pueda producir».

Sánchez confía en Torres, a quien el PP quiere reprobar El presidente Pedro Sánchez afrontará el próximo miércoles su primera comparecencia en el Congreso desde que Junts formalizara su ruptura y se pasase a la oposición. Y mientras, el PP va a insistir con la corrupción e incluso prepara una posible reprobación del ministro Ángel Víctor Torres. Sánchez pidió comparecer para informar de los resultados de las últimas cumbres internacionales. Pero el PP añadió otro punto al orden del día para que el presidente rinda cuentas por los casos de corrupción que afecta a su Gobierno, familia y partido. En todo caso, Sánchez ya señaló en una entrevista publicada por 'El País' ayer que cree en la inocencia de Torres. A la pregunta de si mantiene su confianza en Torres, la respuesta fue: «Sin duda». PP y Vox han puesto el foco en Torres. Así, la dirigente 'popular' Cuca Gamara quiere preguntar directamente a Torres si cree que debe seguir siendo ministro, mientras que su compañero Eduardo Carazo le pedirá cuentas por haber «mentido» sobre su relación con los implicados en el caso Koldo. «¿Participó usted en la trama?», reza el interrogante que le quiere plantear Pepa Rodríguez de Millán, de Vox. Además, el PP ha registrado una interpelación dirigida al titular de Política Territorial sobre «los principios democráticos, éticos y de transparencia de rigen su actividad política». Esta interpelación, que permitirá un debate más largo entre el ministro y la persona que el PP elija para dirigirse a él, dará lugar la semana siguiente a otro debate en el que ya intervendrán todos los grupos parlamentarios y que finalizará con una votación. El PP podría utilizar esa iniciativa para pedir la reprobación de Torres.