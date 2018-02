— Le sonará mucho la guerra de inversiones entre el Cabildo de Gran Canaria y Coalición Canaria...

— Sí. Pero debo decir que el actual Gobierno de Canarias tiene un talante, quizá consciente de que eso produce un desgaste político evidente cuando se confirman los datos, más abierto que el que tuvo Paulino Rivero. Que a mí me rechazó temas injustamente, como el BIC del Oasis o la proposición de ley sobre la moratoria turística. En aquel momento era el único presidente de cabildo en Canarias del Partido Popular, y entendía que había un cierto planteamiento político.

— ¿Lo de ahora, en el último año de la legislatura, también es una pelea política?

— Sí.

— ¿En ese enfoque preelectoral también está Unidos por Gran Canaria?

— Tenemos un proyecto político que fue creado de aquella manera, como todos sabemos, en 2015 después de que el Partido Popular rechazara que yo fuera el candidato al Cabildo. Desde la constancia que tenía de que era necesario crear un partido en Gran Canaria de corte insular, que defendiese el equilibrio desde un proyecto regional, porque tenemos planteamientos claros sobre el REF o el sistema electoral, por necesidad política. Porque el resto de las islas tienen partidos insulares fuertes. Cuando defendí esto me quedé bastante solo, ni siquiera Antonio Morales, que fue alcalde de Agüimes durante 27 años, dijo nunca nada sobre desequilibrios regionales.

— ¿Su partido y Coalición Canaria se tientan mutuamente para compartir cartelería en las próximas elecciones?

— Lo que hemos dicho en todo momento es que de cara a las próximas elecciones tenemos dos posibles planteamientos. Uno es continuar solos como partido político, el otro buscar alianzas preelectorales. Estas tienen la ventaja, desde el punto de vista democrático, de que son más transparentes. El votante ya sabe con quién vas a pactar. La otra alternativa es intentar ir en coalición y sumar esfuerzos. Y lo he dicho en todo momento; hemos tenido conversaciones de alto rango con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Coalición Canaria. Que son los partidos más próximos a nuestros planteamientos ideológicos que es el de los partidos liberales y de centro. Por unas razones o por otras hoy estamos más próximos a Coalición Canaria. Partiendo de una base, que para nosotros es irrenunciable, de que hay que buscar e impulsar y conseguir el equilibrio regional.

— ¿Coalición Canaria les necesita más a ustedes que ustedes a Coalición Canaria?

— Eso no lo sé. Cuando se hacen pactos se hacen por interés recíproco. Cómo medirlo. Depende del análisis que cada uno haga. Creo que una coalición de fuerzas políticas siempre es positiva. Y uno de los problemas que tiene la política, no solo en Canarias, es la excesiva dispersión de las fuerzas políticas. La fragmentación. No tenemos un sistema bipartidista, pero de eso a uno multipartidista hay también matices. Cuando entré en el Parlamento de Canarias, que venía de 13 años en las Cortes Generales, me encontré con 13 partidos políticos. Tan mala es la concentración excesiva como una gran proliferación que lo hace ingobernable.