Las islas reivindican mayor conectividad entre los archipiélagos de la Macaronesia

Los cuatro archipiélagos que integran la Macaronesia —Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde— mantienen conexiones directas con España y Portugal, pero carecen de movilidad entre ellos. Así lo expusieron este jueves en las Jornadas sobre Movilidad en la Macaronesia, que se celebran hasta hoy en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en la capital grancanaria.

Juan Cárdenes, presidente de la Asociación Canaria para el Progreso de la Macaronesia, explicó que el objetivo del encuentro es «consolidar la Macaronesia» como zona especial. Para ello, señalaron, han reunido a personas expertas con el fin de «intercambiar experiencias de los diferentes archipiélagos» y mejorar las conexiones. Recordó que esto tiene un «gran coste» que las islas no pueden asumir por sí solas. «Necesitamos ayuda exterior y ese es uno de los principales objetivos», afirmó, confiando en que la Unión Europea aporte financiación. Añadió que «ayudar al transporte es una ayuda transversal que llegará a otros sectores» y que aspiran a «alargar el eje transversal del transporte a los cuatro archipiélagos».

El primer ministro caboverdiano, Ulisses Correia, destacó que esta conferencia es fundamental porque reúne a los territorios que conforman la Macaronesia. Subrayó que la movilidad y la conectividad «forman parte de la esencia de las islas», que necesitan reforzar sus lazos entre sí y con el continente. A su juicio, uno de los grandes desafíos es mejorar la relación entre Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias. «El archipiélago ya tiene conexión a través de Binter, pero necesitamos reforzar la conexión aérea y marítima», afirmó.

Correia defendió la necesidad de ampliar las líneas existentes: «Las conexiones directas ya existen, pero es necesario reforzarlas porque solo operan una vez por semana». Su intención es aumentar rutas, frecuencias y volumen de enlaces entre los archipiélagos. Considera que esto supondrá una gran oportunidad económica, especialmente para el turismo, aunque también para otros sectores y para impulsar el comercio.

El presidente canario, Fernando Clavijo, encargado de inaugurar las jornadas, destacó que el espacio geográfico de la Macaronesia «es de vital importancia para la Unión Europea, para el continente africano y para el continente americano». Añadió que es fundamental «generar un espacio de progreso, de desarrollo y, desde un punto de vista estratégico, de mentalidad Europa-África-Estados Unidos». Aseguró que este territorio «es de vital importancia también en aspectos de seguridad para Europa y para el desarrollo del continente africano y, por supuesto, para toda esa conectividad con el continente americano».

Fernando Clavijo subrayó que Canarias hará «todos los esfuerzos» para que la Macaronesia sea «un espacio bien conectado» y se convierta en «garantía de seguridad y de conectividad entre los cuatro archipiélagos y el continente». Agradeció además la presencia de su «querido amigo Ulisses», a quien conoció cuando era alcalde de Praia. «Queremos liderar el reconocimiento de ese espacio de progreso, de desarrollo y de oportunidad para Europa y para nuestro archipiélago, que es la Macaronesia», concluyó.