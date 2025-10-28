Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen tomada durante el Consejo de Gobierno de este lunes en la capital tinerfeña. C7

Las islas esperan que el plante de Junts no afecte al decreto Canarias

El Ejecutivo regional confía en que «no se ponga en riesgo» la norma en la que sigue trabajando para que el Gobierno central la apruebe antes de que acabe el año

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

El Gobierno de Canarias espera que la ruptura de Junts con el PSOE, y que deja al Gobierno de Pedro Sánchez en minoría, no afecte al decreto Canarias. Así lo expuso este lunes el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, quien confió en que el texto logre su convalidación antes de final de año.

Cabello declinó hacer una valoración de lo que significaba el plante de Junts para el Gobierno central. «En los próximos días se verá», dijo. Pero sí confió en que saliera adelante este «importante texto» para el archipiélago.

En el llamado decreto Canarias hay «un conjunto de cuestiones» que son «prioritarias» para las islas, explicó el portavoz regional. Entre ellas, la deducción del 60% para los afectados por el volcán de La Palma, la ayuda de 100 millones de euros también para La Palma o las partidas de los planes de empleo o contra la pobreza, detalló. Asuntos que estaban incluidos en la agenda canaria y a los que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de Coalición Canaria.

Es más, adelantó Alfonso Cabello, hay cuestiones que estaban incluidas en los presupuestos de 2023 y otras en los de 2024 que, por distintas circunstancias, no se han cumplido. De ahí que sea trascendental para Canarias que se aprueben.

Cabello señaló que la idea es incluirlas todas en un decreto ley que está preparando el Gobierno de Canarias y que puede suponer una inversión de millones de euros -lo que reste de los 303 millones de transferencias que aún no se han hecho-, y que este después sea aprobado por el Consejo de Gobierno y refrendado en el Congreso. Ya en la Cámara Baja, dijo Cabello, será el PSOE el que deba recabar los apoyos para su aprobación antes de que acabe el año.

