«Iremos a la Fiscalía si hay irregularidades"

— ¿Con qué se encontró cuando atravesó las puertas de la Alcaldía?

— Pues lo primero que hicimos el lunes y durante toda esta semana ha sito tener una toma de contacto con los funcionarios del Ayuntamiento. Solicitamos ya el lunes una reunión con los jefes de servicio y los directores de área para tratar de que nos hiciesen llegar el estado de todas las concejalías y la verdad es que nos hemos encontrado aceptación por el funcionariado, algo que nos ha agradado mucho. Ahora, en estos días intentaremos ir sabiendo, ya con datos, como está cada área.

— Entiendo que todavía no debe tener la auditoría que dijo que pediría para conocer el estado de las arcas municipales, pero ¿se ha hecho ya una idea de la situación del Ayuntamiento?

— Ahora mismo solo estoy yo nombrado como alcalde, los nombramientos y la distribución de las áreas que yo haga ahora se tendrán que ratificar en el próximo pleno, pero sí es cierto que hay cuestiones muy relevantes, áreas que gestionan mucho caudal económico y con esas tenemos que ver cómo está la situación tranquilamente y luego proceder a esas auditorías que tenemos claro que hay que hacer.

— ¿Eso es un levantar alfombras?

— Más que levantar alfombras es una declaración de intenciones para conocer el estado actual de las arcas municipales y poder priorizar aquellas políticas sociales que vamos a establecer en estos cuatro años de mandato.

— También anunciaba una reducción de los sueldos de los cargos electos, un dinero que se destinará, dijo, a políticas sociales, ¿sabe cuánto será el recorte y cuánto dinero supondrá?

— Es un porcentaje que oscila entre el 5% y el 10% de los salarios que se estaban pagando a la Corporación municipal. Esa decisión no se toma porque sí o por decisión mía, sino porque se debatió mucho en la negociación antes del llegar al acuerdo de gobierno. Entendíamos que era vergonzoso que el municipio de La Laguna estuviese en el quinto lugar en el ranking nacional entre los municipios cuyos representantes cobraban más. Era sonrojante. Algo había que hacer y las tres formaciones políticas decidimos que había que dar un golpe sobre la mesa y empezar a demostrar que veníamos con unas políticas austeras pero muy certeras y esto era una forma de dar ejemplo.

— ¿Cómo se gobierna con los denunciantes del caso Grúas?

— Ahora somos gobierno y tenemos una responsabilidad asumida con los vecinos. Está claro que Unidas se Puede y Avante en su momento entendieron que tenían que denunciar situaciones que veían que eran irregulares, pero eso queda ahí y en ningún caso vamos a interferir en las decisiones que tome la Justicia. A partir de ahora, las políticas que venimos a implantar tienen que nacer desde el consenso y la búsqueda de la construcción y está claro que si detectamos alguna irregularidad o algún indicio de irregularidad dentro del Ayuntamiento, seremos lo primeros en ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y a partir de ahí dejaremos que la Justicia actúe, pero nunca haciendo política de ello.

— Dirige usted la Agrupación Socialista de La Laguna desde hace año y medio y nada más llegar puso fin al pacto de gobierno que el PSOE mantenía con CC. ¿Era un golpe de timón que rompía con el antiguo PSOE lagunero?

— Teníamos claro que los errores que se habían cometido en el pasado, por cuestiones de las que yo no tenía ningún tipo de conocimiento, teníamos que cambiarlos y fue lo primero que comunicó la nueva ejecutiva y quedó patente que la militancia del partido en La Laguna, que no olvidemos que es la segunda más importante de Canarias, mayoritariamente lo respaldó para poderme colocar como candidato a la Alcaldía. Y no olvidemos que competía contra la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento. Las siglas del PSOE La Laguna están totalmente renovadas y sin vicios del pasado. Hemos intentando encauzar bien veteranía con la savia nueva que queremos implantar. Creemos que hemos sabido pasar ese bache y estamos en otra andadura, en un tiempo nuevo.

— El día de su investidura como alcalde Santiago Pérez dijo que le entregaba el testigo de una larga tradición socialista lagunera, señalándolo casi como su sucesor 20 años después de que CC le impidiera formar entonces un gobierno progresista. ¿Qué sintió?

— Se me han vuelto a poner los pelos de punta... Ese sábado fue un día mágico donde ver caras de compañeros literalmente llorando y encontrarme en el sillón de alcalde y ver las caras de emoción, uff... Cuando Santiago Pérez puso en mis manos el bastón de mando fue un momento muy emotivo porque los socialistas alcanzaban lo que la derecha les arrebató, casualidades de la vida, hace 20 años. Pero, sobre todo, en ese momento asumí una gran responsabilidad, la de no fallarle a los laguneros y laguneras en su conjunto y en especial a aquellas personas que en estos días se han dirigido a mi para decirme que incluso llevan días sin dormir por la euforia de haber sido partícipes de este cambio.

— El nuevo gobierno tiene, dijo usted, urgencia por aprobar el plan general y aspectos más concretos, como desempantanar Las Chumberas...

— Tenemos claro que hay temas que solventar y, si no de inmediato, sí salir y explicar por qué en los próximos meses no se podrán solucionar. El PGO es prioritario y no solo para el crecimiento futuro, sino para el presente. Sin un PGO sustentado en dos o tres cuestiones básicas, va a ser imposible creer en el municipio. Y Las Chumberas también es prioritario que abordaremos de inmediato con transparencia; los vecinos van a conocer en todo momento la realidad el asunto, porque el oscurantismo que ha habido, impropio de una de la política municipal, de no salir a decirle a los vecinos realmente cuál es la situación, para nosotros es algo insalvable. Y hay otros barrios con viviendas en una situación similar que también abordaremos de inmediato.