El PP invita a Torres a echar a Podemos del Gobierno y promete que no habría censura Domínguez aboga por reconciliar diferencias entre partidos y combate con una batería de medidas a consensuar con toda la Cámara

El nuevo presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez, dio un giro de guion al tradicional lenguaje combativo de su partido para tender la mano al Gobierno de Canarias con una batería de medidas concretas que pudieran al frente el «bien común» de los canarios. Una señal de acercamiento que si bien fue recogida por Ángel Víctor Torres, dejó entrever algunas diferencias ideológicas «irreconciliables» entre uno y otro.

Los mayores reproches se dirigieron a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, por su «incompetente» gestión. Una opinión que en esta ocasión el popular respaldó con afirmaciones de Acción Social, los comités de empresa de Derechos Sociales o el Consejo Económico y Social en un intento de arrojar una visión externa al círculo político. Es la única área en la que el PP considera que no puede hacer acercamientos con el Ejecutivo, por lo que invitó al presidente a prescindir de la consejera. Su gestión, de hecho, había levantado amenazas de una moción de censura que Domínguez prometió no emprender con la rotura del cuatripartito. «Nunca afirmaré que quiere perjudicar a esta tierra (…) El problema es que no tiene ni el proyecto adecuado ni las compañías más recomendables», afirmó.

Torres, por su parte, no sólo negó cualquier temor sino que defendió la fortaleza del Pacto de las Flores y también el trabajo de Noemí Santana. Una postura que argumentó con datos, pese a la intención del popular de no caer el un mero intercambio de cifras. Si bien el presidente canario reconoció que algunas de ellas, como el índice de pobreza, no eran positivos, sí mostraban una contención que responde a una «receta» política eficiente.

La «excesiva autocomplacencia» de Torres también fue ampliamente señalado por Domínguez, quien criticó a un Gobierno que, a su juicio, se ha convertido en una «marioneta» de Sánchez. El líder de los populares aseguró que Canarias tiene la suficiente autonomía para tomar decisiones y, por tanto, debe imponerse a las directrices de Madrid. «Si usted consigue que Sánchez nos haga caso, le aseguro que no habrá fisuras», añadió. Como ejemplo señaló el asunto del Sáhara; la presión migratoria y, en concreto, con respecto a los menores de edad, la defensa del REF o la bajada generalizada de impuestos. Una propuesta ya rechazada por el Ejecutivo.

En el intercambio dialéctico, Domínguez echó abajo los compromisos del Pacto de las Flores que, según apuntó, han quedado en «papel mojado», e interpeló a estudiar algunas de las propuestas ya presentadas por su formación el pasado viernes. Medidas económicas que se sumarán a otras que su portavoz desgranará en el próximo pleno. Entre ellas, reactivar las ayudas covid al sector primario, reestructurar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias o abordar el que han denominado Programa Recupera para incentivar la contratación de los beneficiarios de las prestaciones sociales. «Sé que muchas de estas propuestas no le gustarán en absoluto, pero querría saber cuáles le parecen sensatas y sobre las que podemos, al menos, sentarnos a hablar».

Si Domínguez comenzó su intervención reconociendo cuánto se ha alejado la política de la ciudadanía, quiso concluir arrancando al presidente canario el compromiso de una fecha para tratar estas propuestas sin ideologías. «Si tenemos clara la meta, estamos obligados a encontrar un camino lo bastante ancho para poder transitar los dos sin riesgo de chocar», afirmó.