Los interinos convocan una de las mesas de trabajo ante el silencio de la Administración

Las protestas por el conflicto de la permanencia de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma van camino de cumplir un año y, a pesar de que las negociaciones con la Administración han avanzado -lenta y accidentadamente- desde el comité de huelga continúan observando cierta «dejadez» por parte del Gobierno. Es por ello que han lanzado una convocatoria de la mesa jurídica del acuerdo alcanzado el pasado abril para mañana, con el objetivo de establecer un calendario de debate periódico que no deje las futuras reuniones a la improvisación. También presentarán al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, «una propuesta definitiva que da una solución jurídica legal y garantista para lograr la permanencia de todo el personal en abuso de temporalidad», añaden.

La solicitud, que se registró el viernes, aún no ha sido respondida. Desde la Consejería aseguran que están en busca de una fecha pero, en todo, no será el miércoles. Los funcionarios, por su parte, ven un bloqueo al derecho de negociación, por lo que no descartan optar por la vía legal para forzar el cumplimiento de lo referido en el acuerdo. «Esperamos que el Gobierno se siente con verdadera voluntad de solución y a través de un interlocutor con capacidad suficiente para llegar a acuerdos, ya que hasta ahora sólo se ofrecen excusas y muestran su incapacidad para plantear una propuesta al comité de huelga», explican en un comunicado. Así, interpretan ese silencio como una estrategia a la espera de alcanzar una resolución del conflicto a nivel nacional que, a su juicio, atiende a otras prioridades.

Hasta la fecha, solo se ha celebrado una reunión en sendas mesas de trabajo convocadas: la primera, encargada de elaborar un listado actualizado con fecha de corte anterior al 31 diciembre de 2020, siguiendo la línea del decreto presentado por el exministro Miquel Iceta; la segunda mesa, destinada a buscar fórmulas jurídicas que combatan el abuso de temporalidad. Por otro lado, afirman que continuarán los paros convocados para el mes de octubre después de que decidieran suspender los últimos previstos en solidaridad con los palmeros.

Durante la semana pasada los sindicatos tuvieron, además, un primer acercamiento con la nueva directora general de Función Pública, Monserrat García, en la que abordaron varios asuntos pendientes con la Consejería. En este sentido, destacaron el talante dialogador de la directora, quien mostró su preocupación por abordar la problemática del abuso de temporalidad.