592 inmigrantes llegan en ocho días y las ONG alertan sobre una nueva ola Consideran que el archipiélago no está preparado para acoger de forma digna a los recién llegados a pesar del Plan Canarias

Los números de la última semana avalan un repunte de cayucos que ha llegado antes de lo esperado. Casi 600 personas han alcanzado las costas canarias desde el pasado jueves a bordo de 14 embarcaciones, según el recuento de este periódico. La mayoría de ellas, ocho, ha llegado a Gran Canaria, pero también a Tenerife (una), Fuerteventura (dos) y Lanzarote y La Graciosa, donde ayer fueron rescatadas las últimas tres.

La previsión era que en septiembre aumentaran las llegadas con el denominado 'mar de las calmas', un periodo de cierta estabilidad meteorológica para las islas donde pierden fuerza los vientos alisios, la temperatura del agua aún es agradable y la ausencia de advecciones saharianas mantiene los cielos limpios, lo que favorece la navegación. «Es la fecha más fácil para entrar en Canarias, pero estamos preparados», llegó a asegurar la semana pasada en un acto el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.

No es la opinión de las organizaciones humanitarias. El colectivo Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes considera que las infraestructuras actuales no garantizan una acogida digna y que la ausencia de conflictos graves en los últimos meses responde a una mayor flexibilidad en el tránsito en los aeropuertos y las derivaciones.

«La estructura de acogida del Plan Canarias no es la más idónea» —explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador regional de CEAR—. Puede servir para un momento provisional pero no para una estancia prolongada y, precisamente, uno de los retos que afronta la comunidad autónoma es la cronificación de los campamentos». En estos momentos, señala, el Gobierno no está dando una respuesta proporcionada y digna en toda su extensión.

Embarcaciones La cifra de llegadas hasta agosto supera en un 136% a las del mismo periodo del pasado 2020.

Plazas Hay ocupadas aproximadamente un 20% de las 7.000 plazas para la atención migratoria del Plan Canarias.

Retos La cronificación de los campamentos y la atención a menores no acompañados son los dos retos, según CEAR.

Por otro lado, Lorenzo toma cierta distancia respecto a las últimas cifras y asevera que el flujo migratorio este año está siendo «intenso» de forma generalizada. De hecho, el último balance del ministerio del Interior señala que hasta agosto se habían incrementado en un 136% las llegadas respecto a 2020. Entre los motivos, apuntan las organizaciones, están el mayor o menor control policial en las fronteras o el recrudecimiento de la crisis pesquera en Senegal, una de las nacionalidades más frecuentes en las últimas pateras.

El expolio de sus aguas y la proliferación de embarcaciones extranjeras han incrementado la pobreza y la huida de los jóvenes hacia Europa. Esa «desesperación», advierten desde Caminando Fronteras, se extiende al resto de países del continente mientras las mafias ofrecen barquillas cada vez más precarias para la travesía. El resultado, ha alertado la ONG, es un aumento en la dificultad de los rescates y de los naufragios. Solo esta semana han fallecido 31 personas tratando de alcanzar las costas del archipiélago, entre ellas una mujer que no consiguió sobrevivir al traslado hacia el hospital. En su misma embarcación, localizada a 650 kilómetros de Canarias, perecieron otras doce personas. El resto de víctimas perdieron la vida tras un vuelco cerca de la playa de Tarfaya, al sur de Marruecos.

La mayor presencia de mujeres y menores es otra de las constantes que preocupan a las ONG e instituciones. En la última semana se han contado 69 y 24, respectivamente, lo que confirma la tendencia al alza. CEAR ya alertaba que en los primeros meses de 2021 el porcentaje de mujeres había subido del 5% al 12% y que a «estas alturas, incluso, es mayor». En el caso de los menores, han pasado del 15% al 20%.

«Ese es el segundo reto al que se enfrenta Canarias, donde la cifra ya supera a los adultos acogidos», advierte Lorenzo— A su juicio, el gran volumen no solo está generando dificultades que obligan a apelar a la corresponsabilidad interterritorial sino para a hacer trabajos de integración y ofrecer alternativas de transición hacia la vida adulta de los jóvenes a punto de cumplir los 18.