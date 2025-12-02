Inmigración y vivienda son los problemas de los canarios El Sociobarómetro de la Uned indica que «los problemas de solución más urgente de Canarias» para la ciudadanía pasan por las políticas migratorias (16,1%)

El Sociobarómetro de Canarias (SBC) elaborado por la Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria, entidad titular del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) de Gran Canaria, apunta que la inmigración y la vivienda son los grandes problemas de Canarias, por encima de la economía, la asistencia sanitaria o la educación. Los residentes en las islas mencionan como problemas más apremiantes de la comunidad autónoma la situación migratoria (16,1%), la vivienda y el alquiler (11,8%), por delante del estado de la sanidad y los servicios sociosanitarios (10,2%) y el desempleo (10,2%). Por contra, la educación está a la cola en la lista de preocupaciones de los canarios (0,9%).

En cuanto al contexto económico, «para el 42,1% de los canarios la situación económica de las islas es buena o muy buena, frente al 27,7% de hace un año». Y concretamente por hogares, «un 52% de los encuestados considera buena o muy buena la situación de su hogar. Siendo mala o muy mala para el 12%».

Y aunque la actividad turística tiene efectos adversos –la disponibilidad de viviendas asequibles, la seguridad ciudadana, el aumento del coste de la vida, el acceso de servicios público como el transporte y la sanidad, así como la conservación del medio natural–, «el 87,2% de los encuestados opina que el turismo es importante para la actividad económica de su isla» y está dispuesto a asumir lo que conlleva, que en positivo es calidad de vida en el municipio, mejora de las infraestructuras, generación de más riqueza y crecimiento económico, actividades culturales y de ocio, creación de nuevos puestos de trabajo y calidad de vida en el municipio.

En cuanto al alquiler vacacional, a los encuestados les preocupa la pérdida de tranquilidad (76,1%) y el aumento del precio de los alquileres (86,8%). Pero hay que tener en cuenta que para un 28,2% las explotaciones de viviendas vacacionales conllevan un beneficio social para los barrios. Además, se reconoce que el alquiler vacacional supone una importante ayuda a las familias (48,4%) y que es generador de empleo para (47,2%).

La octava oleada del Sociobarómetro de Canarias de noviembre de 2025 se basa en una serie de preguntas en torno a la economía, basada en la industria del turismo, y por tanto la calidad de vida particular de los ciudadanos. Una cosa y otra están relacionadas, y hay apartados en los que la percepción negativa destaca, como la disponibilidad de vivienda asequible, con un 58,2% de respuestas negativas versus 31,4% positivas; el coste de la vida, con un 57,2% de negativas y un 34,7% positivas; la sanidad y el transporte, con un 46% de negativas y un 36,7% positivas; la seguridad ciudadana, con 46,9% de negativas y un 34,7% positivas; o la conservación del medio ambiente, con un 44,4% de negativas versus un 40,6% positivas.

En una comunidad autónoma donde llegan 18 millones de turistas al año, y a tenor de los datos del Sociobarómetro de la Uned, no hay turismofobia. El 58% de los residentes en Canarias considera que las islas reciben un volumen adecuado de turistas, mientras que sólo el 20,7% se siente incómodo con los foráneos que llegan de vacaciones y ve excesivo el número, según el sociobarómetro que publica cada noviembre la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A la pregunta de si en su isla hay turismofobia, el 28,9% los encuestados lo niega y dice que les parece bien que lleguen muchos turistas; y un 22,9% responde que «a la gente le da igual». Hay un 40,5 % que reconoce cierto grado de rechazo al turista en su isla, pero con matices: un 1,9% piensa que hay mucho, un 12,4% que hay algo y un 26,2% que solo se produce «en algunos casos». Con Canarias a punto de batir de nuevo su récord anual de afluencia de turistas y tras meses de protestas de colectivos sociales y ecologistas agrupados en la plataforma Canarias tiene un límite, la Uned se ha centrado en su sociobarómetro anual en el turismo y las consecuencias que se derivan del motor económico de las islas. El primer resultado de este sondeo, basado en 1.511 entrevistas, es que casi nueve de cada diez canarios (el 87,3%) reconoce que el turismo es muy o bastante importante para su isla y tres de cada cuatro piensa lo mismo para su municipio en particular. ¿Es la masificación turística un problema para los canarios? No, ya que sólo el 3,9% lo considera una preocupación.