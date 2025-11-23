¿Qué implica el nuevo marco financiero de la UE?: «Canarias no va a poder competir» La propuesta «elimina» la figura del Posei, fondos de vital importancia para cultivos como el plátano y el tomate, además de la ganadería

Miles de agricultores en las islas podrían verse afectados si se aprueba el marco financiero plurianual de la Unión Europea propuesto por la Comisión para el periodo de 2028-2034. A lo largo de esta semana el Gobierno de Canarias ha llegado a cifrar el impacto en una pérdida de 4.000 millones de euros. Una UE que parece tan lejana está presente en el día a día de los canarios y canarias, así que toca preguntarse, ¿qué es eso del nuevo marco financiero?

Es el presupuesto a largo plazo de la UE, por un periodo de siete años, que en esta ocasión alcanza los dos billones de euros. La Comisión defiende que su objetivo para este periodo es «impulsar la competitividad y aumentar la resiliencia». La institución apuesta por la racionalización en las inversiones y le da prioridad a las partidas nacionales. De esta forma, el presupuesto quedaría estructurado en cuatro grandes grupos, siendo el de mayor peso el dedicado a los planes de colaboración nacional y regional (un 44% del presupuesto, que se traduce en 865 miles de millones de euros).

Es este punto el que ha hecho saltar las alarmas tanto en el archipiélago como en el resto de regiones ultraperiféricas (RUP)de la UE –Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (Francia); Azores y Madeira (Portugal)–. Todo ello debido a que, ahora, nombres y apellidos como el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), el Fondo de Cohesión o el Fondo Marítimo y de la Pesca «quedan eliminados» del juego y se incluyen en los bloques conjuntos «para llevarlos a los planes nacionales», según explica el eurodiputado canario por el Partido Popular, Gabriel Mato.

Al introducir estas ayudas en los planes nacionales, los fondos quedan en manos del Estado: «La cohesión y los planes variarían en torno a lo que cada Estado miembro decida hacer en cada momento. Imagina que un plan nacional italiano decide intervenir mucho en la renovación de la flota y el Gobierno de España decide invertir en carreteras u otra cosa. ¿Qué pasaría? Que al final nosotros tendríamos que ir con nuestros barcos viejos a pescar y los italianos con otros nuevos, pero en los mismos mares y con los mismos mercados».

Por tanto, Mato sostiene que es «necesario» que se mantenga el Posei de manera diferenciada porque es un instrumento «que ha funcionado muy bien», aunque reconoce que se peleará por que la ficha financiera aumente.

Los grupos que se han manifestado en contra de la propuesta financiera en el Parlamento Europeo enviaron una carta a la Comisión en vista de esta situación, y Mato señala que «ya se han modificado algunas cuestiones y se ha ido poniendo cifras en concreto para la agricultura», pero sigue siendo «absolutamente insuficiente».

A pesar de que la votación de este marco financiero plurianual se realiza en 2027, Mato considera que «hay que estar preparado para que se vaya orientando el camino a que el Posei mantenga su nombre y apellidos».

La posible aprobación del marco financiero fue valorada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como una expulsión «de facto» de las RUP de la UE, ya que medidas que, hasta ahora, eran específicas para estos territorios para compensar de alguna forma los sobrecostes por la lejanía o la insularidad, quedarían perdidas.

Y de toda esta cuestión, el régimen que se vería, en principio, más perjudicado, es el Posei. Fue creado para las RUP en exclusiva y, en las islas, su ficha financiera para este año es de 244 millones totales, que incluye 38 millones de euros que son inyectados por el Gobierno de España. Con el Posei se ven beneficiados casi 12.000 agricultores, y a los sectores que va destinado el dinero son el plátano, la ganadería, la horticultura y la viticultura, además de la producción de huevo y carne. Por otro lado, a través del Régimen Específico de Abastecimiento (también dentro del Posei) se reduce el coste de traer mercancías al archipiélago.

Ante esta situación, se ha creado un frente común entre las RUP para reclamar en conjunto que esto no suceda. Esta semana Fernando Clavijo, participó en una reunión de alto nivel con cuatro comisarios de la UEy representantes de las regiones ultraperiféricas. Asu vez, a principios de mes se firmó un manifiesto.

Y desde Canarias se pide al Gobierno central plena participación para evitar que esto llegue a suceder. Las organizaciones profesionales agrarias del archipiélago (Asaga-Asaja Canarias, Coag-Canarias, Palca-Unión de Uniones y Upa-Canarias) y las del sector agrario y agroindustrial (Asprocan, Asocan, Fedex, Tropican y Asinca) han impulsado el registro de una Proposición No de Ley en el Congreso para instar al Gobierno de España a que tome cartas en el asunto y plantee a la UE que se mantenga el Posei diferenciado en la Unión.