Héctor Gómez, el portavoz que no regala titulares El trámite de los Presupuestos estatales en el Congreso de los Diputados ha reforzado el papel del socialista canario como tejedor de acuerdos complicados

Tres meses lleva el canario Héctor Gómez ejerciendo como portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, y en este tiempo ya se ha labrado una sólida reputación de negociador mesurado y metódico, pero firme. Desde el 1 de septiembre, cuando Pedro Sánchez sorprendió a muchos al elegir a un hasta entonces poco conocido diputado para sustituir a Adriana Lastra -que ocupaba el cargo desde 2018-, Gómez ha tenido que lidiar en varios frentes para allanar el camino a los proyectos legislativos de un Gobierno en minoría, pero ha sido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, ahora en trámite en el Senado, lo que ha robustecido su papel de tejedor de acuerdos complicados.

No se cansa de señalar que «los Presupuestos son la ley más importante que pasa por el Congreso» ni de destacar que han superado con éxito el primer escollo, avalados por un amplio respaldo, no siempre fácil de cuajar, de 188 votos, doce más de los que marcan la mayoría absoluta y los mismos con los que salieron adelante las cuentas de 2021. Ahora que los PGE del año que viene han sorteado en el Senado la sobrevenida amenaza de ERC de tumbarlos para forzar al Gobierno a cumplir lo pactado en la ley del audiovisual -que el 6% de las producciones sean en lenguas cooficiales del Estado-, Sánchez se ha asegurado prácticamente la legislatura, sin que ello implique que a partir de ahora el portavoz socialista no vaya a necesitar hacer gala de mucha mano izquierda para apagar fuegos y apuntalar la estabilidad.

Gómez, amigo personal de Sánchez y una de las personas que lo apoyó cuando el hoy presidente del Gobierno fue defenestrado como secretario general del PSOE en octubre de 2016, ha pasado de un discreto segundo plano -hasta su nombramiento como portavoz era secretario de Exteriores en la Ejecutiva del partido- a la primerísima línea de la política de forma fulgurante, aunque sin estridencias. Quienes se han sentado con él en una mesa de negociación para cerrar acuerdos presupuestarios destacan sus buenas formas y su aparente imperturbabilidad. «No se inmuta, escucha y no sabes bien qué está pensando, luego te dice que eso que pides no es posible pero se ofrece a plantear una alternativa», señala un diputado de uno de los grupos parlamentarios que mantuvo hasta el final la incógnita sobre su voto a los PGE y finalmente los respaldó, «tiene temple de orfebre, sabe barrer muy bien para casa sin hacer de menos a quien tiene enfrente y eso facilita el diálogo, aunque cuando se planta, se planta», añade.

El portavoz del PSOE en el reclama responsabilidad y debate constructivo para dignificar la política parlamentaria

Diálogo y debate constructivo para dignificar la vida parlamentaria son las premisas que lleva a gala, y desde la tribuna de oradores del hemiciclo ha afeado en muchas ocasiones a lo largo de estos tres meses el tono bronco de la oposición. «Pero hasta cuando le toca endurecer el discurso no pierde la compostura», apunta otro diputado de bloque de partidos que apoyaron la investidura de Sánchez y las cuentas estatales del año próximo, «puede que como portavoz le falte algo más de colmillo retorcido para enfrentarse a la derecha bravucona que aúlla y hace ruido, pero eso a la larga puede que sea un factor a su favor, la ciudadanía está harta de crispación», añade. Él sin embargo mantiene que le pone pasión a sus intervenciones cuando es necesario, aunque es notorio que se siente menos cómodo en la bronca que en una defensa de posiciones argumentada. «Lo que le pedimos a la oposición es responsabilidad, sentido de Estado y capacidad de diálogo», insiste, «y si no aportan, al menos que no molesten».

Entre los partidos de la oposición a los que demanda responsabilidad ven a Gómez como un portavoz «más técnico que político» que «se limita a repetir el argumentario que le hacen llegar desde Moncloa» y que en el día a día «demuestra tener muy poca cintura» para salirse del guion establecido. «No es la alegría de la huerta precisamente, tiene perfil de burócrata, pero es que Sánchez no quiere a nadie en puestos de primera línea que le pueda hacer sombra», señala un diputado que se sienta en los bancos de la derecha.

La mesura que Gómez reclama para el debate político la pone él mismo en práctica cada martes cuando tras la Junta de Portavoces del Congreso acude a la sala de prensa a exponer la posición del PSOE, para desesperación a menudo de los periodistas que cubren la información parlamentaria, que aunque le pregunten y repregunten sobre el asunto de actualidad de turno, difícilmente logran arrancarle un titular jugoso. Ni siquiera en el habitual corrillo de pasillo que se forma tras las ruedas de prensa, donde por lo general los portavoces mantienen una conversación más relajada e informal con los medios, se sale Gómez del carril oficial. Los periodistas que lo intentan cada semana coinciden en destacar su hermetismo: «No hay manera de pillarlo en un renuncio».

votos, doce por encima de la mayoría absoluta, amarró el PSOE en la negociación parlamentaria que condujo Gómez a favor de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de 2022.