Hacienda rechaza de plano la ampliación de la RIC que pide el Parlamento canario

El ministerio de Hacienda mantiene su rechazo frontal a autorizar una nueva ampliación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para que los recursos inyectados en 2017 puedan materializarse a lo largo de 2022, en contra de la petición expresa del Parlamento de Canarias. El departamento que dirige María Jesús Montero cree que no hay razones que justifiquen una nueva prórroga porque ya no se dan las mismas circunstancias que hace un año, cuando se permitió que los recursos dotados en 2016 se invirtieran en 2021 como medida extraordinaria para amortiguar el impacto de la pandemia. El Ministerio ha trasladado al Gobierno de Canarias que en la actual situación de recuperación económica ninguna otra figura tributaria de incentivos se ha prorrogado, por lo que considera que no cabe tampoco la ampliación del plazo de materialización de la RIC.

La negativa de Hacienda choca con la postura mayoritaria del Parlamento de Canarias, que en el informe aprobado la semana pasada sobre la modificación del REF en el proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico que se tramita en las Cortes solicita que se flexibilicen los plazos para que los beneficios obtenidos por las empresas en 2017 se reinviertan en Canarias a lo largo de este año. Todos los partidos, a excepción única de Podemos, comparten que la prórroga está plenamente justificada por los graves efectos que ha tenido la pandemia en los resultados económicos de las empresas en 2020, que ha dificultado la materialización de los beneficios inyectados a la RIC en 2017, especialmente en el sector turístico, el comercio minorista, la restauración y el ocio nocturno, cuya actividad se vio suspendida o ralentizada en el mejor de los casos por la crisis sanitaria.

La prórroga de la RIC por un año ya fue planteada por CC y NC en el Congreso durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 mediante sendas enmiendas al proyecto de ley, pero estas no se llegaron ni siquiera a votar porque el Gobierno las vetó por entender que no se ajustaban estrictamente a la materia presupuestaria. Ante la reiterada negativa de Hacienda, CC ha adelantado su intención de presentar una enmienda al proyecto de ley de medidas financieras de apoyo social y económico que en estos momentos está en trámite en el Senado -el plazo para la presentación de enmiendas vence el 3 de febrero-, en la confianza de recabar apoyos suficientes para sacar adelante la prórroga de la RIC por un año más, incluso en el previsible caso de que el grupo parlamentario socialista, siguiendo las indicaciones del Gobierno, se posicione en contra pese a haber votado a favor en el Parlamento canario.

No es fácil que CC, representada en la Cámara Alta por el senador Fernando Clavijo, logre sumar mayoría sin el respaldo del PSOE, pero la formación nacionalista recuerda que ya existe un precedente en el que forzó la derrota del Gobierno, cuando en septiembre del año pasado consiguió aprobar su enmienda a la ley de Transportes en el Senado para acabar con los precios abusivos de Aena en los aeropuertos, que forzó la devolución del proyecto legislativo al Congreso para la votación final. En esta ocasión

CC espera que los senadores canarios del PSOE sean coherentes con la posición que mantiene su partido en la Cámara autonómica y apoyen la ampliación de la RIC, pero en todo caso los nacionalistas creen que puede haber opción de sacar la enmienda adelante con el apoyo de otros grupos, como ya sucedió en el caso de Aena.

Por otra parte, en el pleno extraordinario del Congreso se vota hoy la ratificación del decreto ley aprobado en Consejo de Ministros el 29 de diciembre por el que se modifica el REF para adecuarlo al Mapa de Ayudas de Finalidad Regional de la UE y se extiende la vigencia de la Zona Especial Canaria (ZEC) hasta el nuevo término del período de vigencia.

