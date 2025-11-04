Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la izquierda, Ángel Víctor Torres y a la derecha, Koldo García. C7

Así hablaba Ángel Víctor Torres con Koldo García

En el siguiente audio se muestra una conversación entre el ahora ministro de Política Territorial y el que fuera asesor personal de José Luis Ábalos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:42

Comenta

En el siguiente audio se muestra una conversación entre el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el que fuera asesor personal de José Luis Ábalos, Koldo García. En el momento en el que Torres le manda el audio era presidente del Gobierno de Canarias.

Estas grabaciones salen a la luz después de que la UCO sacara este lunes un informe centrado en los contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) con las empresas Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab, ambas conectadas con la presunta trama de corrupción que pivota en torno a José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

Noticias relacionadas

La UCO constata la fluida relación entre Koldo, Torres y Aldama

La UCO constata la fluida relación entre Koldo, Torres y Aldama

Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama

Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama

Guía para no perderse en 85 folios

Guía para no perderse en 85 folios

Clavijo cree que la UCO demuestra que Torres «mintió», pero no pide su dimisión

Clavijo cree que la UCO demuestra que Torres «mintió», pero no pide su dimisión

El equipo de Torres niega que haya «elementos delictivos» en el informe de la UCO y denuncia las «infamias»

El equipo de Torres niega que haya «elementos delictivos» en el informe de la UCO y denuncia las «infamias»

El PP pide la dimisión del ministro Torres tras el nuevo informe de la UCO

El PP pide la dimisión del ministro Torres tras el nuevo informe de la UCO

Torres, «tranquilo» ante el informe de la UCO, espera que se acabe con «el acoso»

Torres, «tranquilo» ante el informe de la UCO, espera que se acabe con «el acoso»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  4. 4 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  5. 5 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  6. 6 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  7. 7 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  8. 8 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  9. 9 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  10. 10 Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Así hablaba Ángel Víctor Torres con Koldo García

Así hablaba Ángel Víctor Torres con Koldo García