Así hablaba Ángel Víctor Torres con Koldo García En el siguiente audio se muestra una conversación entre el ahora ministro de Política Territorial y el que fuera asesor personal de José Luis Ábalos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 12:42 | Actualizado 13:14h. Comenta Compartir

En el siguiente audio se muestra una conversación entre el ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el que fuera asesor personal de José Luis Ábalos, Koldo García. En el momento en el que Torres le manda el audio era presidente del Gobierno de Canarias.

Estas grabaciones salen a la luz después de que la UCO sacara este lunes un informe centrado en los contratos del Servicio Canario de la Salud (SCS) con las empresas Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab, ambas conectadas con la presunta trama de corrupción que pivota en torno a José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.