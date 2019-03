Grecasa, poniendo el trabajo al día

Los trabajadores de Grecasa ya han empezado a ver los resultados del acuerdo suscrito con la empresa el pasado 9 de febrero y que puso fin a la huelga de 25 días que llevaron a cabo para mejorar su situación laboral. De momento, ya han recibido en su nómina de febrero el incremento del 2,5% -igual que el resto de los empleados públicos-, y confían en el compromiso de la Gerencia de que a finales de marzo empezarán a ver la reposición del recorte del 5%.

De momento, continúan a la espera del informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que dé luz verde a la aplicación de los acuerdos negociados entre la Gerencia y la plantilla. De no concretarse, explican los representantes de los trabajadores, volverán a movilizarse para defender unas propuestas «justas».

Como consecuencia de los 25 días de huelga que mantuvieron desde mediados de enero y que fue seguida por la práctica totalidad de la plantilla, miles de expedientes sin tramitar se acumularon en la oficinas de Grecasa. «Cuando nos incorporamos», dicen, «casi no cabíamos de las cajas que había por todos lados». El caos fue tal que la administración tuvo que aumentar el plazo para liquidar tributos de 2018. Una de las dos subastas anuales que la Comunidad Autónoma realiza habitualmente -la del mes de abril-, ha tenido que suspenderse porque es imposible cumplir con los plazos que requiere el procedimiento.

A pesar de esta situación y de que no se habilitó un contingente de personal para poner al día el trabajo, practicamente está todo actualizado, subraya un miembro del comité de empresa, que destaca que los mismos trabajadores han establecido sus propias medias para «sacar adelante el trabajo». Y se ha hecho, continúa, «porque siempre hemos sido equipo, echando horas y colaborando entre departamentos». Aún así, señala que la empresa no paga horas extras aunque sí disponen de días libres por el tiempo adicional trabajado.

Los 134 trabajadores de Grecasa secundaron una huelga indefinida para exigir la homologación salarial con los trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria, diferencia que, entre el personal laboral, oscila entre el 13% y el 36%.

Esta empresa, según apuntaban entonces sus trabajadores, es la «única» entidad pública dedicada a recaudación ejecutiva -frente a Valora, Consorcio Tributos Tenerife y Erelpa- que no está homologada con la administración de la que depende, que es la Agencia Tributaria Canaria.

El convenio que se aplica a estos trabajadores es de 2009 pero «dejó de cumplirse» en 2010 debido a los recortes y reajustes que se aplicaron a toda la administración, pero que en este caso se continuaron aplicando hasta 2018, mientras que en el resto del sector público se empezaron a recuperar derechos perdidos a partir de 2016.

Después de 25 días de paro, los trabajadores alcanzaron un acuerdo con la Gerencia en el que se reconocía parte de sus reivindicaciones, entre otras, recuperar los recortes que sufrieron sus salarios durante la crisis económica.

La huelga indefinida se planteó con el objetivo de equiparar sus retribuciones con sus compañeros de la Agencia Tributaria, un aspecto que finalmente no lograron pero que sí les permitió negociar un documento de mínimos. Entre esas reivindicaciones figuran la subida de los sueldos del 2,5% como el resto de trabajadores públicos o la reposición del recorte del 5% anulado por el Tribunal Constitucional. Este porcentaje correpondiente a 2019 se debe incorporar a la nónima de marzo,y en los dos meses siguientes el correspondiente a 2017 y 2018. De momento, no tienen confirmación por parte de Hacienda pero confían en que la administración cumplirá. Si no, afirman, «volveremos a la calle».