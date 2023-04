Los grandes partidos gastarán una media de un millón en las elecciones

Mítines, desplazamientos, fotografías, carteles, mailing... Afrontar una campaña electoral supone un elevado coste para los partidos. Aún así, las grandes formaciones no escatiman en gastos a sabiendas de que parte de su resultado depende de la imagen que se ofrezca, aunque para eso tengan que endeudarse.

Las principales organizaciones de las islas ya han hecho cuentas y, de media, gastarán en torno a un millón de euros. Los que ya tienen representación parlamentaria recurren en buena medida a los adelantos del Gobierno de Canarias aunque después tengan que devolver una parte si no cubren las expectativas de votos y escaños. Según el número de diputados, pueden pedir un adelanto de hasta el 60% de la subvención que les corresponde. El resto del dinero para financiar la campaña sale de las aportaciones de cargos públicos, militantes y simpatizantes y los créditos bancarios.

EL DINERO DE LA CAMPAÑA

La ley de Régimen Electoral General (Loreg) considera gastos electorales los que realicen los partidos desde el día de la convocatoria de elecciones hasta el de la proclamación de los candidatos. En este capítulo incluye la confección de sobres y papeletas, propaganda y publicidad dirigida a promover el voto, alquiler de locales para actos de campaña, remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que trabaja en la campaña o el transporte y gastos de desplazamiento y alojamiento de los candidatos, además de intereses de los créditos bancarios solicitados o gastos vinculados a actos y mítines.

En cambio, no están contemplados por la norma los sondeos, seguimiento de las redes sociales, actuaciones musicales o contratación de guaguas para el desplazamiento de afiliados y/o simpatizantes a los distintos eventos que organicen los partidos.

La ley establece igualmente un límite al gasto electoral que está fijado, en el caso del Parlamento de Canarias, en 0,63 euros por el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la circunscripción donde presenten sus candidaturas. En este caso, el límite que puede gastar un partido para las elecciones a la Cámara regional en toda la comunidad autónoma sería 1.371.951 euros, mientras que si se presenta también a las convocatorias locales -tanto cabildos como ayuntamientos-, el presupuesto puede subir hasta los 1,7 millones de euros.

Coalición Canaria es el partido que cuenta con más presupuesto para afrontar el 28M. Su previsión es gastar 1.275.000 euros según los datos que maneja su coordinador de campaña, José Miguel Barragán, practicamente la misma cantidad que en 2019. De esta cifra, 175.000 euros corresponden a aportaciones propias y 350.000 euros es lo que recibirán como adelanto por la representación que tienen actualmente. Además, han pedido un crédito bancario de 750.000 euros, la única gran formación en el archipiélago que recurre a este préstamo.

En el caso de Nueva Canarias (NC), su tope de gasto está en 1,1 millón, algo menos que en 2019, aunque su coordinador de campaña, Luis Campos, apunta que «intentaremos no llegar a un millón». Por primera vez, los canaristas han decidido no pedir un préstamo a los bancos y asumirán el coste con sus propios recursos: en torno a 200.000-300.000 euros proceden de ahorros del partido, unos 400.000 serán aportados por los cargos públicos, afiliados y simpatizantes y sobre los 300.000 provienen de anticipos por la representación actual.

Coinciden los dos dirigentes políticos en señalar que el 'mailing' -el reparto de papeletas que llega por correo al domicilio de cada elector- es lo más caro y no se corresponde con el retorno que genera en votos, pero nadie se atreve a prescindir de esta fórmula. Tal como indica Luis Campos (NC), «seguramente no mueve miles de votos, pero si en una institución te falta un concejal o conseguir una mayoría por 20-30 votos, siempre te preguntarás si fue porque no enviamos las papeletas». Esta formación también hará el 'puerta a puerta' para explicar directamente sus propuestas.

Coalición gastará en el mailing 700.000 euros a pesar de que ha intentado ahorrar, y en vez de enviar un sobre con las correspondientes papeletas a un elector, lo hará por hogar dependiendo de las personas censadas.

El PP se beneficia en este sentido de la organización nacional y el reparto de papeletas corre a cargo de Génova, que destinará 500.000 euros a este fin en la comunidad autónoma. Además, se hará cargo de una parte del refuerzo del 'puerta a puerta'.

Para el resto de la campaña, los populares canarios tampoco recurrirán a créditos bancarios. Tal como indica su secretario general, Poli Suárez, esperan hacen un trabajo «decente y sin grandes dispendios» con la subvención que les corresponde por resultados y los fondos del partido procedentes de las cuotas de afiliados. Así, la estimación de gasto para la campaña a ayuntamientos y cabildos -una vez exceptuado el mailing- es de 110.000 euros, además de 350.000 euros para las autonómicas. En la anterior convocatoria, el gasto fue de 339.000 euros.

A través de un portavoz, la dirección de Podemos señala que sus recursos para la campaña salen de fondos propios «nutridos por las contribuciones de los inscritos, y de las subvencioens legalmente establecidas» por representación en cabildos y Parlamento. Apunta la formación morada que «está en su ADN no pedir crédito bancario porque no queremos deberle dinero». Para las municipales usarán microcréditos.

Una realidad a la que se enfrentan los partidos a la hora de poner en marcha su maquinaria electoral es que la inflación también ha llegado a las campañas electorales. Los partidos destacan que practicamente gastarán lo mismo que en 2019, «pero da para menos», dice Barragán. En total, PSOE, CC, PP, NC, Podemos, ASG y Cs justificaron gastos electorales en la anterior campaña por 2,8 millones, según el informe de la Audiencia de Cuentas.

Esta información se ha realizado sin los datos del PSOE. Su directora de campaña y secretaria de Organización, Nira Fierro, no ha dispuesto de tiempo durante esta semana para atender a Canarias7.