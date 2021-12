«Gran Canaria necesita un proyecto insular, desde el centrismo»

A final de mes Unidos por Gran Canaria afronta un congreso en el que Lucas Bravo de Laguna será previsiblemente investido presidente. El partido se desmarca del acuerdo de 2019 con Coalición Canaria y quiere presentarse en solitario en 2023.

– ¿De verdad sigue existiendo Unidos como partido?

–Sí. Ytanto. En este congreso renovaremos todo el Consejo de Dirección, que estará conformado con algunas de las personas que fundaron el partido en 2015, y con otras provenientes del mundo de la política, de otros partidos, y otras nuevas. Pretendemos existir con mucha más fuerza de las que hemos tenido ahora y de cara a 2023.

–Si ahora llegase alguien de fuera y tuviese que explicarle brevemente qué es Unidos por Gran Canaria, ¿qué le diría?

–En pocas palabras, le diría que es un partido de centro, moderado, de carácter insular, que no insularista, que busca que Canarias se construya desde la solidaridad, pero también desde el equilibrio regional. Equilibrio que en mi opinión ha faltado en las últimas décadas en Canarias. Somos un partido sin fanatismos absurdos, no vamos en contra de nadie ni de ninguna isla. Nos sentimos españoles y europeos, por supuesto, pero creemos que Gran Canaria necesita un proyecto insular, desde ese centrismo y esa moderación pero también de firmes convicciones.

–Se suponía que el centrismo estaba ocupado por Ciudadanos y anteriormente por el PP. ¿Es un espacio político huérfano?

–Sí. Mucha gente dice que los de centro no se definen y nosotros tenemos nuestras ideas muy definidas, muy claras. Entendemos la política desde el diálogo pero eso no debe confundirse con que nuestras ideas están poco definidas. ¿Por qué en Gran Canaria no puede haber un partido así, cuando en otras islas sí los hay? Queremos que la sociedad grancanaria vea una buena herramienta para que la isla mejore en muchas ocasiones que creemos que no están bien.

–¿En qué quedó el acuerdo con Coalición Canaria? ¿Lo dan por finiquitado?

–Fue un acuerdo preelectoral, circunscrito a las elecciones de 2019. De esas elecciones salimos algunos de Unidos por Gran Canaria como representantes públicos y creo que hemos respetado ese acuerdo de 2019, pero nuestro proyecto es seguir adelante y presentarnos en solitario en 2023, y para eso estamos trabajando. Ha habido muchos acuerdos preelectorales que después no se repiten, y no pasa nada. Creemos que lo mejor para Gran Canaria es ir en solitario en 2023.

–¿Se han sentado con Ciudadanos para ver una posible confluencia electoral?

–Le soy sincero: nos hemos sentado con varias organizaciones que están interesadas en esa posible colaboración política, pero Ciudadanos ahora mismo, y lo digo desde el máximo respeto, está en descomposición. No están en una situación de estabilidad como para establecer posibles acuerdos de cara a 2023. Respecto con los extremos, de uno y otro lado, estamos dispuestos a hablar con todos. Lo que nos distingue de todas es que no dependemos de ninguna organización regional o nacional para tomar decisiones. Desde ese punto de vista, podemos ofrecer a la sociedad grancanaria un proyecto que se preocupa de verdad por la isla, por cuestiones económicas y sociales que son del día a día, porque esta es la isla que tiene los peores números en muchas cuestiones y parece que nadie se preocupa.

–¿Una 'reconciliación' con el PP es posible?

–En principio no. Tengo una buena relación con mucha gente del PP, fue mi casa durante muchos años y tuve cargos de responsabilidad, y dentro de nuestro partido hay personas que vienen también del PP, pero no estamos ahora en la dinámica de pactar con otras organizaciones de cara a 2023. Nuestra idea es crear nuestra estructura de partido en todos los municipios y presentarnos en solitario. A partir de ahí estamos dispuestos a hablar con todos, pero no queremos hacerlo con organizaciones que aspiren a quitarnos del tablero.

–En ese 'hablar con todos' ¿ha estado o está también Casimiro Curbelo?

–Sí. Evidentemente él lidera una opción insular en una isla no capitalina y parece ser que tiene proyecto para expandir su idea a nivel regional. Podría ser otra opción pero, de verdad, ahora estamos centrados en crecer. El congreso del día 26 será un pistoletazo importante.

–En ese congreso usted será elegido previsiblemente nuevo presidente. ¿Estamos ante el principio del fin de José Miguel Bravo de Laguna en política?

–Si los compañeros así lo deciden, yo asumiría la presidencia del partido. Yo soy persona de formar equipos y no creo en los grandes hiperliderazgos. José Miguel Bravo de Laguna ha sido una figura en la política grancanaria y canaria y seguirá con su puesto de responsabilidad en el Cabildo y en el partido, pero todo tiene su tiempo y ha decidido dar un paso a un lado a nivel orgánico. Ya veremos qué pasa en 2023.

–¿Cómo valora el trato del Gobierno canario a Gran Canaria, teniendo en cuenta que el presidente, el vicepresidente y el consejero de Obras Públicas son de esa isla, cosa que fue vista con recelo en otras islas?

–De verdad que no creo que el Gobierno esté siendo sensible con Gran Canaria. Prefiero que sean de esta isla y no de otra, y tengo buena relación con los tres que ha mencionado, especialmente con Ángel Víctor porque lo conozco de la etapa en que era alcalde y yo lo era de Santa Brígida. No creo que Gran Canaria está obteniendo un beneficio porque ellos sean de aquí.

–¿Y qué balance hace del Cabildo, que tiene un pacto casi calcado al del Gobierno?

–El gobierno de la isla de la Gran Canaria se dedica a mucha publicidad, mucho marketing, pero más allá de los eslóganes, las acciones reales son pocas. Un ejemplo claro es la nula promoción turística específica que se hace de Gran Canaria.