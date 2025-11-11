Gran Canaria, escenario de «la confianza y la cooperación» de la OSCE Representantes de 23 países miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la unidad del Estado Mayor de la Defensa visitan la Base Aérea de Gando

En la imagen, miembros del Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) explican a los inspectores la capacidades de sus helicópteros HD-21

EFE / Pablo Herrera Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 20:54

La caída del Muro de Berlín abrió un horizonte que Europa quería abordar sin conflictos. Para ello, nació el Documento de Viena 2011, un tratado que permite «mantener la confianza entre todos los estados miembros» y que abre por primera vez en su historia las puertas de la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) a inspectores de 24 países signatarios de la OSCE.

La Unidad de Verificación Española (UVE) organiza esta semana un triple evento que este martes permitió conocer las instalaciones de la Base de Gando y el material del que dispone el Ala 46 del Ejército del Aire para la vigilancia de las Islas Canarias y su entorno.

Tras conocer los detalles del caza F-18, el helicóptero HD21 Superpuma y el avión CN-235 (D-4) a través de una exhibición estática, la delegación recorrió la 'ciudad en miniatura' de Gando para comprobar el estado de la Fuerzas Armadas Españolas e incluso vivir desde la orilla una demostración de un rescate marítimo. El despegue de dos cazas F-18, a la espera de la llegada a Canarias de los Eurofighters, acaparó la atención de los 47 observadores internacionales y protagonizó una imagen de móviles en grabación a pie de pista y expresiones de asombro por el estruendo que dejan a su salida del aeropuerto de Gran Canaria.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el simulacro de rescate marítimo, el jefe de la Unidad de Verificación Española (UVE), el coronel Carlos Armada Vázquez, explicó que el Documento de Viena obliga a que cada cinco años se haga una muestra del nuevo material entrado en vigor en ese lustro y un intercambio de información y confianza con el resto de países de Organización por la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE).

Armada Vázquez enfatizó que, tras la caída del Muro de Berlín y la firma del tratado, en Europa se llegó a la conclusión de que «lo mejor para la estabilidad del continente» era crear un sistema que permitiera comprobar el estado de las Fuerzas Armadas de las naciones signatarias para generar un clima de confianza y seguridad en el panorama militar mundial.

Para esta edición, España eligió por primera vez Canarias «dentro de la naturalidad de dar el mismo tratamiento a todas las bases del país» y para presentar a los inspectores la Base Aérea de Gando, que no se conocía dentro del tratado del Documento de Viena: «Desde las Fuerzas Armadas hemos considerado fundamental venir a conocer la operativa en las islas».

Por su parte, el coronel Jorge Carreira, de las Fuerzas Aéreas de Portugal, destacó que este 'Triple Evento de Viena' permite mantener la cooperación en Europa y presenciar «un día a día muy interesante» del Ala 46 gracias a la muestra de sus vehículos aéreos y una demostración de salvamento marítimo con el helicóptero Superpuma. «Es un evento muy importante para conocer cómo funciona España», abundó el portavoz portugués.