El Gobierno vuelve a aplazar la ley ómnibus por falta de acuerdo

La macroley llamada a modificar en torno a una decena de leyes, se vuelve a quedar aplazada una semana más, según revela el orden del día que se verá en el Consejo de Gobierno reunido hoy.

El consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, se lamentó hace una semana del retraso que acumula el texto normativo, que ha estado yendo y viniendo de casi de todos los consejos celebrados desde que empezó el año, incluido el de la semana pasada. «El presidente dijo que a ver si el jueves que viene -esto es, hoy- podemos acordar un texto definitivo», indicó hace siete días.

Sin embargo, no será posible porque todavía no está cerrado un acuerdo ni siquiera dentro del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres. Una de las leyes que se pretenden modificar es la de Renovación y Modernización Turística y la propuesta que ha hecho la Consejería de Turismo no gusta en absoluto a uno de los socios del pacto: Nueva Canarias (NC).

La modificación viene dada por la derogación del apartado c) del artículo 4.2 de la citada ley, dictada por el Tribunal Constitucional en 2015. En principio, se trata de una adaptación de la sentencia, pero el departamento que dirige Yaiza Castilla, ha calcado el proyecto de ley que aprobó el Ejecutivo anterior que presidió el nacionalista Fernando Clavijo. Dicho proyecto recibió una enmienda a la totalidad por parte de NC -también de Sí Podemos- por entender que se autorizaba la «barra libre» a la construcción de nuevos establecimientos alojativos en las islas.

«Defendemos un desarrollo sostenible basado en la calidad y con futuro, por lo que mantenemos nuestro rechazo a la derogación definitiva de la moratoria», proclamó el entonces portavoz del grupo parlamentario, Román Rodríguez.

Fuentes nacionalistas del pacto advirtieron de forma categórica que «no entrará en la ley ómnibus la de Renovación Turística si se mantiene una versión que enmendamos en la pasada legislatura».

Aseguran que el resto de partidos que conforman el Ejecutivo «conocen nuestra postura desde finales del año pasado», cuando se intentó modificar la ley turística a través de la de Presupuestos. Pese a ello, Yaiza Castilla ha mantenido la redacción del año 2017.

Ayer, fuentes de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), partido en el que milita Castilla, subrayaron que «es una primera propuesta abierta al debate». Dirigentes de NC dijeron estar pidiendo todavía hoy el texto para discutirlo.

Probablemente, será eso lo que pase hoy en la reunión del gabinete. Fuentes de Presidencia del Gobierno tenían previsto ayer ver hoy un «nuevo borrador y -añadieron- «si hay acuerdo, se podría aprobar».

Otra de las leyes que se barajan para ser modificadas a través de la ómnibus es la que regula Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC). Tampoco está aún cerrado el acuerdo dentro del Ejecutivo.

La pasada semana, Julio Pérez dio por sentado que se cambiarán también la Ley de Función Pública, Cabildos y Municipios de Canarias, todas ellas en el ámbito de sus competencias. Pero igualmente, irán las que estaban en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos: vivienda, carreteras, Ordenación de la Actividad Comercial, regulación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, entre otros.