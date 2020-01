El Gobierno prevé crear un ente que gestione los derechos sociales

El Gobierno de Canarias tiene previsto crear un ente que gestione «de manera ágil» la prestación de los derechos sociales, tales como las relativas a dependencia, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o la futura renta de ciudadanía. Así lo indicó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, quien apuntó que «tal como existe un Instituto Canario de Empleo (SCE) o un Instituto Canario de la Salud (SCS), debe existir un organismo -aún no se ha definido su figura jurídica- que gestione estas prestaciones y que permita tener no sólo el personal necesario sino las herramientas tecnológicas precisas.

Explica Martínez que a finales del año pasado, en torno a 6.000 unidades de convivencia recibían la PCI, una cifra que se espera duplicar este año. Sin embargo, el problema para el Gobierno de Canarias es «cómo se gestiona, porque no es sólo disponer del dinero». A su juicio, si no se pone en marcha «un instrumento o un mecanismo de gestión ágil con mucho personal, no se podrá dar respuesta a esa ampliación de la PCI ni a la renta ciudadana» que se empezará a implantar por fases el próximo año.

Apunta la viceconsejera que disponer desde la propia consejería de los recursos humanos y materiales necesarios «es más complicado y a muy largo plazo», no solo desde el punto de vista administrativo sino económico por las limitaciones que impone la ley de estabilidad. Por eso, «tenemos que ir más allá y hemos planteado la creación de un organismo o instituto que se encargue de esa gestión». Si no, «no va a funcionar», insiste.

Aunque no quiso detallar cuánto personal se necesita para llevar a cabo esta tarea, sí manifestó que «esta Consejería es un erial, y si no somos capaces de gestionar una PCI con 6.000 unidades de convivencia, olvidémonos de gestionar 11.000»

Apostilló que los derechos sociales son un «asunto prioritario» para el Gobierno de Torres y para ejecutar las políticas previstas «queremos dotarnos de personal y herramientas», sobre todo ante la puesta en marcha el próximo año de la renta ciudadana, en cuyo anteproyecto de ley trabaja la Consejería de Derechos Sociales. En este sentido, y en paralelo a la preceptiva exposición pública, la viceconsejera está preparando, junto con los departamentos de Hacienda y Presidencia, dos estudios sobre el coste económico y social de esta iniciativa y cuyos resultados estarán en marzo o abril.

Asimismo, se están llevando a cabo reuniones y jornadas con los servicios sociales municipales, ONG y colectivos que reciben la PCI para conocer su valoración y además se está siguiendo el trabajo que hacen en otras comunidades que tienen en marcha las rentas de ciudadanía, como País Vasco o Navarra.