El Gobierno espera ordenar la plantilla antes de las elecciones

El director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, se propone dejar ordenada la plantilla de la Administración de la Comunidad antes de las elecciones previstas para el 26 de mayo.

El representante gubernamental dirige la mesa de negociación con las organizaciones sindicales que mantiene abierta estos días en los que se abordan las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la de la Agencia del Medio Natural.

Al respecto, el sindicato Co.Bas criticó ayer al director general a través de un comunicado por haber «creado numerosos puestos de trabajo bajo denominaciones como jefe de área o ayudante de dirección que incumplen la Ley de la Función Pública y el Estatuto Básico del Empleado Público».

Rodríguez del Castillo aseguró que «el informe de Función Pública no recoge ninguna plaza que no debiera de existir», y puntualizó que «las relaciones de puestos de trabajo todavía no están aprobadas». Falta negociar aún con la representación del personal laboral y que la Comisión de la Función Pública emita el informe correspondiente.

En la nota, Co.Bas denuncia también que «las jefaturas de servicio se han repartido por libre designación cuando debiera ser por concurso de mérito, salvo aquéllas de especial confianza que no son la generalidad».

En este sentido, el responsable de Función Pública afirmó el «compromiso» del Gobierno autonómico de proveer «determinadas plazas» a través de concursos más que mediante libre designación, «tal y como propusieron las organizaciones sindicales».

Francisco Javier Rodríguez del Castillo explicó que las negociaciones están vinculadas a la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el año pasado, mediante la cual anuló la modificación de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas en 2016.

La sentencia derivó de las denuncias presentadas por Co.bas y, como recuerda esta organización sindical, «obligaron al Gobierno de Canarias a anular el decreto mediante el que se modificaron las relaciones de puestos de trabajo por no haber mantenido una negociación ni publicación suficiente».