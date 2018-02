De la Serna confirma que sin las cuentas no habrá convenio

La última vez que De la Serna se había referido públicamente al convenio de carreteras fue en el mes de noviembre ante el Senado, para asegurar que no había ningún impedimento ni retraso sobre el calendario previsto y ratificar que se firmaría antes de que acabara el año. Ayer, casi tres meses después de aquella intervención en la Cámara Alta, el ministro de Fomento volvió a hablar del convenio que negocia con Canarias en los pasillos del Congreso, está vez para puntualizar que siguen quedando algunos aspectos por cerrar y confirmar lo que ya dejó traslucir su número dos, Julio Gómez Pomar, a principios de febrero, que mientras no haya nuevos Presupuestos no se plasmará el nuevo convenio.

«Seguimos negociando con el Gobierno de Canarias», expuso De la Serna a preguntas de los medios de comunicación sobre la fase en la que se encuentran las conversaciones, «hay que terminar de cerrar el acuerdo para poder llevar a cabo la tramitación», añadió. Respecto a la incidencia de que siga sin haber una ley de Presupuestos estatales para 2018, que el Gobierno de Rajoy aún no ha llevado al Congreso por falta de apoyos para garantizar su aprobación, el titular de Fomento ratificó que si bien no se ha parado la negociación con Canarias, «la existencia de unos Presupuestos prorrogados evidentemente condiciona».