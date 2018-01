La falta de garantías de contar con apoyos para sumar mayoría ha llevado al ministro Montoro a retrasar en varias ocasiones la negociación de los Presupuestos del Estado de 2018 con sus potenciales socios, que siguen esperando una llamada para sentarse a hablar. Aunque el propio titular de Hacienda adelantó en su día que abriría los contactos oficiales con las fuerzas políticas del Congreso a lo largo de enero -el objetivo del Gobierno es que las cuentas queden aprobadas en torno a abril-, a falta de una semana para que acabe el mes todo apunta a un nuevo retraso.

Montoro, que tiene previsto comparecer esta tarde en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja para explicar las consecuencias de la «parálisis» que implica no tener todavía Presupuestos para este año y lo que puede suponer para la economía del país si no se aprueban en los próximos meses, cree que «hay grupos políticos que parece que no tienen ningún interés» en que salgan adelante las cuentas públicas de este año.

El principal freno a la negociación está en el PNV, que a pesar de haber apoyado las cuentas del 2017 ahora prorrogadas y de haber pactado con el PP partidas para este año que no le interesa perder, rechaza de momento sentarse a negociar los nuevos Presupuestos mientras no se normalice la situación en Cataluña.

De hecho, el PNV tacha de «radicalmente falsas» las declaraciones de la diputada de CC, Ana Oramas, en las que afirmó que Rajoy cerró en diciembre a un acuerdo con los nacionalistas vascos para que apoyaran los Presupuestos de 2018, pero que estos se echaron atrás «un día antes» de que la iniciativa fuera al Consejo de Ministros.

Para Canarias, de que haya cuentas nuevas este año dependen 186 millones de euros solo en concepto de entregas a cuenta de la financiación autonómica, además del incremento de las anualidades de los convenios de costas, vivienda, obras hidráulicas y rehabilitación turística, que quedarían con la misma dotación que en 2017 si se mantiene la prórroga.