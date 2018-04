Canarias busca fórmulas que agilicen la administración

Poner en marcha los instrumentos que permitan la reforma del sector público, de tal manera que éste se adecue a la sociedad actual y a sus demandas es el objetivo de la constitución de una comisión de trabajo por parte de la Consejería de Presidencia para reformar la estructura de la administración autonómica.

El director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo Hernández, subraya que este estudio parte de la evidencia de que las actuales estructuras no permiten ofrecer los servicios con la celeridad que requieren. Señala al respecto que «la toma de decisiones tarda porque están establecidos unos flujos y unas estructuras que las demora». A su juicio, esta situación debe modificarse porque «la sociedad requiere una respuesta más inmediata, y a veces no la damos desde la administración no porque no queramos, sino porque tenemos unas estructuras demasiado rígidas».

Además, entiende que «clarificaría bastante este camino» que estuvieran bien definidas las competencias de las diferentes administraciones. Indica que si esta delimitación estuviera establecida, «daría pistas y facilitaría las cosas, aunque no las definiría al 100%». En su opinión, «sería un buen punto de partida para hacer un análisis más profundo».

Otro de los aspectos que está sobre la mesa de los expertos para su análisis es la circunstancia que se produce en Canarias, derivado de la insularidad, y que hace que las sedes y departamentos estén «repartidos». En este sentido, Pablo Hernández destaca que este asunto está sometido a estudio porque «desde determinados puntos de vista se puede considerar que dificulta las respuestas de la administración, pero también que da proximidad».

El director de Modernización destaca que todas las autonomías han iniciado este proceso, aunque muy pocas las han concluido, ya que este marco tiene más de veinte años y se debe adecuar a la realidad social actual.